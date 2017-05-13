Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?


    4
    Голосов: 11
    13.05.2017 12:10
    «Спартак» досрочно стал чемпионом России. «Бомбардир» предлагает читателям выбрать лучшего игрока команды в нынешнем сезоне.

    Почему «Спартак» заслужил это чемпионство

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      gwynnedd 16 мая 2017, 23:46

      Вы будете смеяться, но по рейтингу WhoScored это Промес (куда же без него), Боккетти и Кутепов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 мая 2017, 03:50

      Ну и как здесь выбирать если кнопки не реагируют, по крайней мере у меня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      sanya1974 14 мая 2017, 00:21

      Фернандо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > sanya1974 14 мая 2017, 11:43

      100 процентов лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 мая 2017, 00:14

      Дмитрий Аленичев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Alex36 13 мая 2017, 13:57

      Денис Глушаков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 мая 2017, 13:38

      одна нерусь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      krokodail 13 мая 2017, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья Москалёв лудшый.Без него Пищевик был бы как всегда в глубокой жопе.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > krokodail 13 мая 2017, 20:10

      Слюшай дарагой, на турнирный таблица смотри да. Если есть хоть немного голова, включай да. Похоже твой мама не сказал, что она не только чтобы кушать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6655

      maior-60 13 мая 2017, 12:43

      Считаю, что Ещенко, Кутепов и Мельгарехо для основы не тянут. Остальные - молодцы, хотя спадов в игре не избежал практически никто. Промеса необходимо удержать для ЛЧ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 13 мая 2017, 12:25

      Я ВСЕХ отметил, ВСЕ внесли свой вклад, ВСЕ старались, ВСЕ достойны!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 мая 2017, 12:20

      Каррера, согласен

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11