Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?

«Спартак» досрочно стал чемпионом России. «Бомбардир» предлагает читателям выбрать лучшего игрока команды в нынешнем сезоне.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФПЛ, Наталия Кондратенко
Вы будете смеяться, но по рейтингу WhoScored это Промес (куда же без него), Боккетти и Кутепов.
Ну и как здесь выбирать если кнопки не реагируют, по крайней мере у меня...
одна нерусь
Судья Москалёв лудшый.Без него Пищевик был бы как всегда в глубокой жопе.
Я ВСЕХ отметил, ВСЕ внесли свой вклад, ВСЕ старались, ВСЕ достойны!!!!
Каррера, согласен