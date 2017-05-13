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Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?
Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?
Бомбардир.ру
13 мая 2017, 12:10
29
Почему «Спартак» заслужил это чемпионство
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Комментарии (29)
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Д Альбертини
1494409305
Я думаю что выбирать стоит из первой четверки игроков, представленных в этом списке: Промес, Глушаков, Зобнин,Фернандо. по мне, так они все внесли большой вклад в чемпионство) выделять кого то конкретно не хотелось бы)
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9
NEON-SM
1494438706
все старались, из наших зобнин и глушаков, из иностранных, само собой, фернандо, промес и зе. Хотя и попов и жано и адриано и ребров, они стали чемпионами все вместе, поэтому сложно. Но не смотря на это, считаю промеса не только лучшим в команде, но и во всём рфпл, столько инергии, при чём уже не первый год и давно заслужил признание болел, но и продолжает, не сбавляя.
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3
MaxSpartakM
1494479036
Все молодцы
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4
sergeyshubin
1494521873
Промес, Глушаков, Зобнин и Ребров... ну это я так думаю!!!
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3
loko-the_best
1494665971
Самедов и Адриано добыли для Спартака чемпионство) ага)
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3
NEON-SM
1494665981
лучший каррера, а так первая пятёрка по праву, даже не поспоришь
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6
android-uz
1494667235
Каррера, согласен
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4
rammax fcsm
1494667559
Я ВСЕХ отметил, ВСЕ внесли свой вклад, ВСЕ старались, ВСЕ достойны!!!!
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7
maior-60
1494668605
Считаю, что Ещенко, Кутепов и Мельгарехо для основы не тянут. Остальные - молодцы, хотя спадов в игре не избежал практически никто. Промеса необходимо удержать для ЛЧ.
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4
krokodail
1494669033
Судья Москалёв лудшый.Без него Пищевик был бы как всегда в глубокой жопе.
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7
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