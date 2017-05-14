Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?

Зинедин Зидан может выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» во второй раз подряд. Антонио Конте триумфально вернулся в клубный футбол, а Массимилиано Аллегри выстроил новый «Ювентус». «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать лучшего тренера мира.

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