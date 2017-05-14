Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?

Лёв ?))) Молодцом.
Лёв ?))) Молодцом.
Похоже рейтинг англосаксы сляпали))) С какого перепугу Венгер попал в топ-10? Конте "взял" национальные трофеи, с таким же успехом можно поставить на первое место Аллегри, тем более у него есть шансы взять ЛЧ... Если Зедан выиграет первенство Испании и ЛЧ, то несомненно первым будет он... Симеон на 4-ой строчке, выше Анчелотти? Первенство Германии составители отнесли к "мусорным" футбольным чемпионатам? Ну, не согласный я, хоть от меня ничего не зависит, конечно...
Конте заслужено на первом месте
В чем заслуга? АПЛ что ли сильнейшее в мире футбольное первенство? Думаю как минимум испанцы с итальянцами с вами поспорят, как максимум еще французы к им присоединяться, тем более что в ЛЧ бриты дружно сдулись, не дойдя даже до полуфиналов... Раскрученное вовсе не значит, что лучшее... Объективно Конте только третий после Аллегри и Зедана, лично мое мнение.
Юппа Хайнкеса не хватает. Хоть он закончил с футболом но тренер феноменальный.
Benifacto а ты прав где жардим
Если б на месте Зидана был бы кто то другой. то и он был бы на этом списке. Реал Мадрид всегда сильный клуб. Я бы поставил на первое место Аллегри. А Маур должен быть ниже Гвардиолы
Так вот именно что реал даже слуцкий сделал бы чемпионом примеры, и ты хочешь сказать что он заслуживает третьего места??
Энрике же умудрился угробить Барсу, так что не надо недооценивать Слуцкого)))