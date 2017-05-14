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    Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?


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    Голосов: 5
    14.05.2017 14:39
    Зинедин Зидан может выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» во второй раз подряд. Антонио Конте триумфально вернулся в клубный футбол, а Массимилиано Аллегри выстроил новый «Ювентус». «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать лучшего тренера мира.

    Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:19

      Лёв ?))) Молодцом.

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 18 мая 2017, 23:43

      Похоже рейтинг англосаксы сляпали))) С какого перепугу Венгер попал в топ-10? Конте "взял" национальные трофеи, с таким же успехом можно поставить на первое место Аллегри, тем более у него есть шансы взять ЛЧ... Если Зедан выиграет первенство Испании и ЛЧ, то несомненно первым будет он... Симеон на 4-ой строчке, выше Анчелотти? Первенство Германии составители отнесли к "мусорным" футбольным чемпионатам? Ну, не согласный я, хоть от меня ничего не зависит, конечно...

      0
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      Рейтинг: +313

      vek410 > serglider 19 мая 2017, 07:12

      тут не автор ставит на позиции, а сами пользователи голосуют

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      Рейтинг: +35

      pasarov 18 мая 2017, 16:17

      А где Клопп?

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 мая 2017, 11:03

      причем тут Енрике? Он угробил машину с именем барселона

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 18 мая 2017, 01:17

      Конте заслужено на первом месте

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      Рейтинг: +2389

      serglider > bakha23 18 мая 2017, 23:55

      В чем заслуга? АПЛ что ли сильнейшее в мире футбольное первенство? Думаю как минимум испанцы с итальянцами с вами поспорят, как максимум еще французы к им присоединяться, тем более что в ЛЧ бриты дружно сдулись, не дойдя даже до полуфиналов... Раскрученное вовсе не значит, что лучшее... Объективно Конте только третий после Аллегри и Зедана, лично мое мнение.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 мая 2017, 00:18

      Юппа Хайнкеса не хватает. Хоть он закончил с футболом но тренер феноменальный.

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      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 16 мая 2017, 14:41


      Benifacto а ты прав где жардим

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 15 мая 2017, 15:04

      интересно а лёв тут каким боком?

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > D'achkov 17 мая 2017, 01:05

      А, Моуринью каким боком? Какой-то субъективный рейтинг.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > vitvik 18 мая 2017, 23:56

      Авансом, вдруг ЛЕ возьмет)))

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      Рейтинг: +32

      milanium 15 мая 2017, 12:17

      Если б на месте Зидана был бы кто то другой. то и он был бы на этом списке. Реал Мадрид всегда сильный клуб. Я бы поставил на первое место Аллегри. А Маур должен быть ниже Гвардиолы

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > milanium 18 мая 2017, 00:18

      Так вот именно что реал даже слуцкий сделал бы чемпионом примеры, и ты хочешь сказать что он заслуживает третьего места??

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Михаил_Боярский 19 мая 2017, 00:00

      Энрике же умудрился угробить Барсу, так что не надо недооценивать Слуцкого)))

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 14 мая 2017, 20:41

      а де Жардим?

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