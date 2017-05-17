Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойер, Озил и Мюллер не поедут в Россию на Кубок конфедераций

Нойер, Озил и Мюллер не поедут в Россию на Кубок конфедераций

17 мая 2017, 14:51
19

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

Напомним, что турнир пройдет этим летом в России. Соперниками немцев на групповом этапе будут Камерун, Чили и Австралия.

Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»).

Нападающие: Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Германия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KingRey21
1495022061
даже этот состав нимещей способен на победу в КК-17!
Ответить
mr. Perdony
1495022341
да они и так всем накидать могут !
Ответить
kykyi
1495023153
Ну что же, с третьими составами остальных сборных у нас есть шанс опозориться, но не совсем.
Ответить
Чермындыр
1495025503
А еще не поедут Боатенг, Хуммельс, Хедира, Гюндога, Шурле,Гетце, Кроос, Ройс, Фолланд
Ответить
hevbn 28
1495026297
Как и ожидалось Лев привезет в Россию второй , а местами третий состав, этими местами являются "деревяшка" Вагнер, который я думаю никогда в жизни не попадет на мало мальский большой турнир. Но только можно себе представить ,как он захочет себя показать на большом турнире, еще есть такие игроки как Юнес, Платтенхардт ,Демирбай ,они если себя покажут хорошо на этом турнире могут попасть в обойму сборной и не смотря на то ,что из основного состава нет почти ни кого немцы остаются главными фаворитами турнира.
Ответить
vladimir-7
1495029297
Для наших лучших игроков РФ (по мнению Черчесова и Мудко) есть с кем сыграть, почти, на равных.
Ответить
ivanthebest
1495031171
И эта полуоснова спокойно может укатать любую команду на турнире...
Ответить
dok66
1495035424
Нормальный тренировочный турнир для немцев . Посмотреть ближний и дальний резерв . А мы тут "кипятком писяем" по Кубку Конфедерации !
Ответить
NEON-SM
1495041671
аха аха, не основной состав немцев,мюллер и ройс это не боги, в составе по мне игроки моложе и круче, так что не надо ляля
Ответить
Protosser
1495104494
Ну понятно - никому из перчиков - этот турнир не нужен)
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+