Нойер, Озил и Мюллер не поедут в Россию на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.
Напомним, что турнир пройдет этим летом в России. Соперниками немцев на групповом этапе будут Камерун, Чили и Австралия.
Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).
Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»).
Нападающие: Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).