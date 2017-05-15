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    Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка


    3
    Голосов: 16
    15.05.2017 21:40
    Опубликован расширенный список игроков сборной России, которые смогут выступить на Кубке Конфедераций. Там не значатся Кокорин и Денисов, зато есть несколько неожиданно приглашенных. «Бомбардир» представляет выводы по составу нашей команды.

    Черчесов провалов не прощает

    Кокорин, Мамаев, Денисов – все эти игроки остались вне состава сборной на Кубок конфедераций. Первые двое получили наказание за слабую текущую форму и прокол годовой давности в Монте-Карло. Как бы Черчесов не говорил, что для него важна лишь игра, вокруг сборной при его руководстве создаются здоровая атмосфера и антураж. Допускать повторения былых промашек Черчесов не намерен. Своей игрой Кокорин и Мамаев не подтвердили безальтернативную необходимость сборной.

    Отдельная тема – Игорь Денисов. Вот тут получилась интересная ситуация. Все помнят, что Денисов с Черчесовым конфликтовал. Сейчас тренер сборной оставил Игоря вне состава, зато вызвал его партнера по «Локомотиву» Дмитрия Тарасова. Тарасов в концовке сезона выглядел слабее Денисова в несколько раз, что подтвердит любой болельщик «Локомотива».

    Лунев затмил Реброва

    В названном списке сразу четыре вратаря. Позиция Акинфеева вопросов не вызывает. За места его дублеров развернулась настоящая борьба. Крицюк и Джанаев в ней поучаствовать не смогли из-за травм. Их места заняли Беленов и Гилерме. Вроде бы все заслужено, но в расширенном составе Черчесова голкиперов четверто. И четвертым стал не вратарь чемпионского «Спартака» Артем Ребров, как можно было бы предположить, а зенитовец Андрей Лунев.

    Почему так? Здесь напрашиваются два ответа. Конкуренцию у Лодыгина в составе «Зенита» новичок команды выиграл за счет собственного прогресса. В «Зените» у Лунева уже пять сухих матчей. По возрасту же он выглядит куда перспективнее Реброва. 25-летний Лунев младше вратаря «Спартака» на восемь лет, поэтому и турниров может в будущем охватить намного больше.

    «Спартак» в почете

    Невызов Реброва – не приговор амбициям спартаковских футболистов. Сразу шесть игроков коллектива Карреры попали в список Черчесова. Скорее всего, все шестеро будут выходить в стартовом составе. Учитывая любовь Черчесова к Кутепову, прогресс Джикии и нужность остальных вызванных спартаковцев – костяк команды будут определять именно они.

    Играть будем в три защитника

    Игорь Смольников и Марио Фернандес на сайте РФС записаны полузащитниками. Из восьми номинальных защитников только Шишкин и Кудряшов могут сыграть на краях. Все остальные в своих клубах успели поиграть со схемой в три центральных защитника. Именно ее и практиковал Станислав Черчесов в товарищеских матчах. Неожиданным выглядит приглашение Руслана Камболова из потонувшего в неопределенности «Рубина». Они с Нойштедтером вызваны в сборную скорее из-за универсализма. Оба способны успешно сыграть еще и в опорной зоне.

    Новички получили шанс

    Надо понимать, что каким бы товарищеским не считали Кубок конфедераций, но турнир этот для сборной России важен. Именно здесь Черчесов имеет возможность проверить состав сборной в условиях конкуренции. Больше такого шанса перед чемпионатом мира у него не будет. Товарищеские матчи же подходят скорее для отслеживания текущей формы игроков. Радует то, что Черчесов действительно дает играть футболистам, которых раньше сложно было представить в сборной. Бухаров, Ерохин, Камболов и все тот же Лунев – все они могут на Кубке конфедераций и не сыграть, но в глазах тренера сборной выглядят необходимыми.

    Состав сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 24 мая 2017, 07:55

      Хочешь испортить себе карьеру и жизнь, то иди и возглавь сб. России по футболу.

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 18 мая 2017, 19:36

      после кубка будет всё валить на неопытность новичков сборной

      0
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      Рейтинг: +10

      Вадим мос. 16 мая 2017, 12:06

      Пока Мутко у власти ничего хорошего в нашем спорте не будет...И вообще странно..спорта в стране нет.а начальники растут по количеству их уже больше спортсменов

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 мая 2017, 11:07

      Зачем Денисов, если есть Нейштетер? Зачем Бердыев, если есть Черчесов? Нет поводов для волнений - у нас всё опять будет хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 16 мая 2017, 10:17

      Черчесов пустышка , с ним провал на ЧМ нам обеспечен ! Бердыева в сборную надо , хоть в обороне играть научит .

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 мая 2017, 06:32

      рвать будем Мудко и Черчесова-точно!

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 16 мая 2017, 00:02

      Черчесов - самый отстойный тренер из всех отстойнейших!!!!! В ШЕЮ!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 мая 2017, 19:53

      МуДко – Медведеву: «В футболе порвем всех». Совсем скоро будем поглядеть.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2017, 19:49

      перспективы в общем очень туманные...

      2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 15 мая 2017, 17:52

      гнать Черчесова из сборной. весь этот багаж былых конфликтов и амбиций - не профессиональное отношение. Черчесов тренер - не уровень для сборной России. сейчас это может прозвучать голословно, но посмотрим по результату.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Pablo Aimar 15 мая 2017, 18:02

      Полностью согласен с Вашим мнением.

      2
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