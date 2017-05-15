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  • Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

Черчесов провалов не прощает

Кокорин, Мамаев, Денисов – все эти игроки остались вне состава сборной на Кубок конфедераций. Первые двое получили наказание за слабую текущую форму и прокол годовой давности в Монте-Карло. Как бы Черчесов не говорил, что для него важна лишь игра, вокруг сборной при его руководстве создаются здоровая атмосфера и антураж. Допускать повторения былых промашек Черчесов не намерен. Своей игрой Кокорин и Мамаев не подтвердили безальтернативную необходимость сборной.

Отдельная тема – Игорь Денисов. Вот тут получилась интересная ситуация. Все помнят, что Денисов с Черчесовым конфликтовал. Сейчас тренер сборной оставил Игоря вне состава, зато вызвал его партнера по «Локомотиву» Дмитрия Тарасова. Тарасов в концовке сезона выглядел слабее Денисова в несколько раз, что подтвердит любой болельщик «Локомотива».

Лунев затмил Реброва

В названном списке сразу четыре вратаря. Позиция Акинфеева вопросов не вызывает. За места его дублеров развернулась настоящая борьба. Крицюк и Джанаев в ней поучаствовать не смогли из-за травм. Их места заняли Беленов и Гилерме. Вроде бы все заслужено, но в расширенном составе Черчесова голкиперов четверто. И четвертым стал не вратарь чемпионского «Спартака» Артем Ребров, как можно было бы предположить, а зенитовец Андрей Лунев.

Почему так? Здесь напрашиваются два ответа. Конкуренцию у Лодыгина в составе «Зенита» новичок команды выиграл за счет собственного прогресса. В «Зените» у Лунева уже пять сухих матчей. По возрасту же он выглядит куда перспективнее Реброва. 25-летний Лунев младше вратаря «Спартака» на восемь лет, поэтому и турниров может в будущем охватить намного больше.

«Спартак» в почете

Невызов Реброва – не приговор амбициям спартаковских футболистов. Сразу шесть игроков коллектива Карреры попали в список Черчесова. Скорее всего, все шестеро будут выходить в стартовом составе. Учитывая любовь Черчесова к Кутепову, прогресс Джикии и нужность остальных вызванных спартаковцев – костяк команды будут определять именно они.

Играть будем в три защитника

Игорь Смольников и Марио Фернандес на сайте РФС записаны полузащитниками. Из восьми номинальных защитников только Шишкин и Кудряшов могут сыграть на краях. Все остальные в своих клубах успели поиграть со схемой в три центральных защитника. Именно ее и практиковал Станислав Черчесов в товарищеских матчах. Неожиданным выглядит приглашение Руслана Камболова из потонувшего в неопределенности «Рубина». Они с Нойштедтером вызваны в сборную скорее из-за универсализма. Оба способны успешно сыграть еще и в опорной зоне.

Новички получили шанс

Надо понимать, что каким бы товарищеским не считали Кубок конфедераций, но турнир этот для сборной России важен. Именно здесь Черчесов имеет возможность проверить состав сборной в условиях конкуренции. Больше такого шанса перед чемпионатом мира у него не будет. Товарищеские матчи же подходят скорее для отслеживания текущей формы игроков. Радует то, что Черчесов действительно дает играть футболистам, которых раньше сложно было представить в сборной. Бухаров, Ерохин, Камболов и все тот же Лунев – все они могут на Кубке конфедераций и не сыграть, но в глазах тренера сборной выглядят необходимыми.

Состав сборной России на Кубок конфедераций

Кубок конфедераций Россия Россия Денисов Игорь Кокорин Александр Лунев Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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spartak4everr
1494845330
Да, раньше когда читал самовлюблённые высказывания Черчесова, вроде того, когда Стауче собрал вратарей и оповестил об этом Черчесова, он ответил,что только он тут вратарь, казалось, что у человека есть внутренний стержень, твёрдость, уж при нем-то будет хорошо. Но когда видишь, что условный Тарасов в составе(ничего против него не имею), а Денисов, показывающий отличную игру, нет, понимаешь, что это не внутренний стержень Черчесова, а его огромное эго, самомнение, беспринципность и самовлюблённость.
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spartak4everr
1494845624
Хорошо хоть вызвал Фернандеса, но не понимаю, как его можно не ставить в состав, учитывая что он гораздо выше уровнем 90% нашей сборной(это даже я, болельщик Спартака, понимаю)
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чифа
1494847213
Черчесову надо в сборной вратарей тренировать , а не руководить ей ( сборной )
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Bronholm
1494848096
Какими бы не были хорошими игроками и людьми Фернандес и Гильерме, но нутрализация - зло!
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Эд1970
1494849285
Чалова можно в сборную попробовать правым напом вместо Канунникова потенциал в нем виден невооруженым взглядом и голевое чутье в нем есть.
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Tostao
1494853048
Кубок Конфедераций будет для Черчесова последним турниром со сборной.
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mihail1980
1494859170
сборную должен тренировать только Бердыев на данный момент- больше ни кто
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Pablo Aimar
1494859969
гнать Черчесова из сборной. весь этот багаж былых конфликтов и амбиций - не профессиональное отношение. Черчесов тренер - не уровень для сборной России. сейчас это может прозвучать голословно, но посмотрим по результату.
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polt
1494867208
МуДко – Медведеву: «В футболе порвем всех». Совсем скоро будем поглядеть.
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Правдоруб100
1494882155
Черчесов - самый отстойный тренер из всех отстойнейших!!!!! В ШЕЮ!!!!!!!
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