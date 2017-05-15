Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

Черчесов провалов не прощает

Кокорин, Мамаев, Денисов – все эти игроки остались вне состава сборной на Кубок конфедераций. Первые двое получили наказание за слабую текущую форму и прокол годовой давности в Монте-Карло. Как бы Черчесов не говорил, что для него важна лишь игра, вокруг сборной при его руководстве создаются здоровая атмосфера и антураж. Допускать повторения былых промашек Черчесов не намерен. Своей игрой Кокорин и Мамаев не подтвердили безальтернативную необходимость сборной.

Отдельная тема – Игорь Денисов. Вот тут получилась интересная ситуация. Все помнят, что Денисов с Черчесовым конфликтовал. Сейчас тренер сборной оставил Игоря вне состава, зато вызвал его партнера по «Локомотиву» Дмитрия Тарасова. Тарасов в концовке сезона выглядел слабее Денисова в несколько раз, что подтвердит любой болельщик «Локомотива».

Лунев затмил Реброва

В названном списке сразу четыре вратаря. Позиция Акинфеева вопросов не вызывает. За места его дублеров развернулась настоящая борьба. Крицюк и Джанаев в ней поучаствовать не смогли из-за травм. Их места заняли Беленов и Гилерме. Вроде бы все заслужено, но в расширенном составе Черчесова голкиперов четверто. И четвертым стал не вратарь чемпионского «Спартака» Артем Ребров, как можно было бы предположить, а зенитовец Андрей Лунев.

Почему так? Здесь напрашиваются два ответа. Конкуренцию у Лодыгина в составе «Зенита» новичок команды выиграл за счет собственного прогресса. В «Зените» у Лунева уже пять сухих матчей. По возрасту же он выглядит куда перспективнее Реброва. 25-летний Лунев младше вратаря «Спартака» на восемь лет, поэтому и турниров может в будущем охватить намного больше.

«Спартак» в почете

Невызов Реброва – не приговор амбициям спартаковских футболистов. Сразу шесть игроков коллектива Карреры попали в список Черчесова. Скорее всего, все шестеро будут выходить в стартовом составе. Учитывая любовь Черчесова к Кутепову, прогресс Джикии и нужность остальных вызванных спартаковцев – костяк команды будут определять именно они.

Играть будем в три защитника

Игорь Смольников и Марио Фернандес на сайте РФС записаны полузащитниками. Из восьми номинальных защитников только Шишкин и Кудряшов могут сыграть на краях. Все остальные в своих клубах успели поиграть со схемой в три центральных защитника. Именно ее и практиковал Станислав Черчесов в товарищеских матчах. Неожиданным выглядит приглашение Руслана Камболова из потонувшего в неопределенности «Рубина». Они с Нойштедтером вызваны в сборную скорее из-за универсализма. Оба способны успешно сыграть еще и в опорной зоне.

Новички получили шанс

Надо понимать, что каким бы товарищеским не считали Кубок конфедераций, но турнир этот для сборной России важен. Именно здесь Черчесов имеет возможность проверить состав сборной в условиях конкуренции. Больше такого шанса перед чемпионатом мира у него не будет. Товарищеские матчи же подходят скорее для отслеживания текущей формы игроков. Радует то, что Черчесов действительно дает играть футболистам, которых раньше сложно было представить в сборной. Бухаров, Ерохин, Камболов и все тот же Лунев – все они могут на Кубке конфедераций и не сыграть, но в глазах тренера сборной выглядят необходимыми.

Состав сборной России на Кубок конфедераций