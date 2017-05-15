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Назван расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

15 мая 2017, 12:56
117

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к Кубку Конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА); Александр Беленов («Уфа»); Маринато Гилерме («Локомотив»); Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА); Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (все – «Спартак»); Руслан Камболов («Рубин»); Федор Кудряшов («Ростов»); Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»); Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция); Андрей Семенов («Терек»); Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»); Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»); Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА); Александр Ерохин («Ростов»); Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»); Артем Дзюба («Зенит»); Максим Канунников («Рубин»); Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что окончательная заявка на Кубок Конфедераций FIFA должна быть опубликована не позднее 7 июня.

С 26 мая по 3 июня подопечные Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште состоится контрольный матч с Венгрией, а 9 июня в Москве россияне в товарищеской игре встретятся с Чили.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (117)
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ALeX-161-rus
1494842520
Нойштедтер,Тарасов,Васин.Не бери ради Бога их!
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ALeX-161-rus
1494842577
Назван расширенный список дармоедов и лентяев на кубок Конфедераций.
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Atom2020
1494843021
Ну хоть Кокорина с Мамаевым не взяли ... еще бы Дзюбу выкинули по просьбе кривоногих пузанов ...
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Гаскойн
1494843174
отдайте команду Бердыеву,пока не поздно.ЧЕРЧЕСОВ ЩАС ТАМ ДЕЛ НАВОРОТИТ.....
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fantom23
1494843289
Только не вредитель Роман Нойштедтер...................
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isa361
1494843762
По моему худшая сборная за всю футбольную историю России. Ни одного классного игрока. Ни грамотного защитника, ни распасовщика, ни одного кто может обострить игру, никого кто может взять игру на себя. Скорости нет в игре, нет мысли, а главное нет огня в глазах.
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vladimir-7
1494844749
Зачем привлекать пенсионеров- Д.Комбарова, Д. Глушакова, А. Самедова, Р.Шишкина, ведь к ЧМ-2018 они вообще будут только ползать по полю. Где молодёжь, Стасик-болвасик? Или ты уже чуешь, что после КК тебя уберут?
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Tolegeniskakov
1494854562
Как туда попал Нойштендер? Он же в Фенербахче на лавке сидит.Или уже все равно лишь бы набрать?
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W/O N
1494856135
Я считаю нужно надеть Калачеву парик и сказать что Байрамян. Он отлично бьёт в головы Дзюбы и Бухарова. Если серьезно, годный состав, с учётом положения сборной у состоянием футбола в стране. Главное чтобы бились, "умирали" на поле, тогда и болеть за сборную станет приятнее. Посмотрим, поболеем...
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4agaaa
1494861416
Шатов здорово прибавил! Где он??? Какой Шишкин ещё??? Нойштедтер?????????????????? Кутепов????????????? Джикия куда лучше ильи играет! А самый большой вопрос кто тренер???
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