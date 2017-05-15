Назван расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к Кубку Конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА); Александр Беленов («Уфа»); Маринато Гилерме («Локомотив»); Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА); Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (все – «Спартак»); Руслан Камболов («Рубин»); Федор Кудряшов («Ростов»); Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»); Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция); Андрей Семенов («Терек»); Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»); Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»); Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА); Александр Ерохин («Ростов»); Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»); Артем Дзюба («Зенит»); Максим Канунников («Рубин»); Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что окончательная заявка на Кубок Конфедераций FIFA должна быть опубликована не позднее 7 июня.

С 26 мая по 3 июня подопечные Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште состоится контрольный матч с Венгрией, а 9 июня в Москве россияне в товарищеской игре встретятся с Чили.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций