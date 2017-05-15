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    Назван расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к Кубку Конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА); Александр Беленов («Уфа»); Маринато Гилерме («Локомотив»); Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА); Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (все – «Спартак»); Руслан Камболов («Рубин»); Федор Кудряшов («Ростов»); Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»); Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция); Андрей Семенов («Терек»); Роман Шишкин («Краснодар»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»); Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»); Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА); Александр Ерохин («Ростов»); Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»).

    Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»); Артем Дзюба («Зенит»); Максим Канунников («Рубин»); Федор Смолов («Краснодар»).

    Отметим, что окончательная заявка на Кубок Конфедераций FIFA должна быть опубликована не позднее 7 июня.

    С 26 мая по 3 июня подопечные Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште состоится контрольный матч с Венгрией, а 9 июня в Москве россияне в товарищеской игре встретятся с Чили.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: РФС

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    15.05.2017 12:56
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 18 мая 2017, 15:08

      Калачёв выложится на 100%

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 17 мая 2017, 16:39

      А чем Канунников лучше того же Кокорина, или Гильерме Реброва, или Камболов Денисова? Кто-нибудь знает?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 17 мая 2017, 06:49

      Хорошо бы было:
      Акинфеев
      Джикия, Кудряшов, Смольников/Семёнов/Васин
      Головин, Дзагоев,Газинский,Фернандес
      Ерохин, Миранчук
      Смолов/Полоз/Бухаров

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:15

      Чалова то почему не взяли ?

      0
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 16 мая 2017, 07:54

      Будем объективны они сейчас лучшие в России...

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 16 мая 2017, 02:30

      А где Лоськов??? Парень то в полном поряде...

      -1
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 мая 2017, 00:08

      Главное, бухаров играет и много игроков растова, не играющего в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +10

      nikkos_ 15 мая 2017, 21:13

      Кутепов , Шишкин , Газинский и Лунев думаю не сильнейшие футболисты на своих позициях .

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 мая 2017, 19:12

      Плюс-минус несколько кандидатов можно обсудить, но глобально ничего не изменится. Прочитал состав и стало грустно. Веры в сборную никакой. Общий уровень отечественного футбола крайне низкий. А с учетом отсутствия тренера, ибо Черчесов - не тренер, шансы на достойное выступление стремятся к нулю. Не спорю, несколько кандидатов могут вспыхнуть и выдать один-другой неплохой матч, но командной игры совершенно точно не будет. (((((

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      Рейтинг: +131

      александр 59 15 мая 2017, 18:34

      Посмотрят, увидят и ....... Хотели как лучше, а получилось как всегда

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