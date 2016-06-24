Парфюмер Лев, кальянщик Алибеч и еще три профессии для героев Евро-2016

Запах чемпиона

Стартовый поединок между Германией и Украиной запомнился сколько не смелой игрой гостей или ювелирным выходом Швайнштайгера, а сомнительными действиями главного тренера действующих чемпионов мира Йоахима Лева. Ну, как сомнительными? Ну, потрогал свое главное достоинство (нет, не кубок чемпионов мира) на виду у неспящих камер. Подольски, к примеру, вообще в действиях наставника криминала не усмотрел: «80% из вас, журналистов, время от времени чешут яйца. Я делаю точно так же». Лев – мужик, спору нет. Но к чему было нюхать руку после этих происков в штанах?

Окей. Если Леву так нравятся ароматы, то почему бы ему не заняться выпуском собственной линии духов. На такой волне ему гарантирован успех. Да и какой футбольный фанат не хотел бы иметь бутылек ароматной жидкости под названием «Joachim Löw» у себя на полке? Сомнений нет: такие духи точно помогут вам в главной победе над противоположным полом.

Кирай и магазин одежды

Футбольная карьера Габора Кирая не привлекает журналистов так сильно, как его штаны, в которых венгерский ветеран-голкипер неизменно появляется на поле. Серые мешковатые треники, любовь к которым проснулась у вратаря еще 20 лет назад, затмевают даже тот факт, что четырежды Кирай признавался лучшим футболистом года в Венгрии. Выйдя на поле в матче с Австрией, Кирай стал самым возрастным игроком, который когда-либо играл на Евро (40 лет и 74 дня). Но даже это вряд ли сможет потягаться со штампом в одежде.

Да, штаны Кирая не относятся к категории «стильно, модно, молодежно», зато даже серыми цветами выделяют его на пестром фоне остальных. После завершения карьеры (что уже вот-вот) Габору обязательно нужно заняться выпуском одежды, фирменной вещью которой, конечно же, станут штаны. И кому тогда будут нужны какие-то «Nike» и «Adidas», когда народ хлынет в магазины за недорогими и стильными трениками венгерского производства.

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Кальянная Алибеча

Все знают, что после матчей (особенно энергосжирающих) футболисты любят покутить в клубах, пригубив спиртного или подымив у кальяна. Румын Денис Алибеч переплюнул их всех. Тухнуть на скамейке запасных в открывающей Евро-2016 игре с Францией форварду показалось излишне скучным, и прямо во время встречи он отлучился в раздевалку – покурить. Там-то его и обнаружили помощники главного тренера, пришедшие сообщить, что пора выходить на замену. Не сразу, но Денис все же появился на газоне «Стад де Франс», впустую отбегав заключительную 30-минутку.

В общем, сразу видно: Алибеч умеет расставлять приоритеты. В румынской «Астре» деньги платят, конечно, не великие, но их вполне должно хватить на открытие небольшой кальянной или магазинчика табачных изделий. Там 25-летний футболист, даже поигравший за миланский «Интер», будет чувствовать себя на нужной волне. «Кальянная у Алибеча» – как вам? Семейство Жирковых наверняка бы заглянуло.

Феллаини и парикмахерская

О густой шевелюре Маруана Феллаини уже давно ходят легенды. Кто-то сравнивает куст на голове бельгийца со шваброй, кто-то – с гнездом для птиц. К старту Евро-2016 хавбек подошел со всей серьезностью и перекрасился в блондина. Правда, смена цветов на голове не принесла ни ему, ни сборной Бельгии толком ничего: дебютный матч с итальянцами был проигран вчистую.

Но как не крути, а Феллаини знает толк в прическах. На лавры Влада Лисовца или Сергея Зверева Маруан, конечно, вряд ли сможет претендовать, но след в индустрии моды оставить способен. А какие крутые ирокезы у Дивока Ориги и Раджи Наингголана? Кажется, в сборной Бельгии подобралась неплохая компания потенциальных стилистов.

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Чорлука в спецназе

Всем «ныряльщикам», падающим от дуновения ветерка, Ведран Чорлука передает жаркий привет. То, как защитник для командного успеха самоотверженно жертвовал собственным здоровьем в матче с турками, заслуживает большого уважения. Разбитая голова, из которой полтора тайма не переставая хлестала кровь, – а Ведрану все нипочем. Несмотря на угрозу сотрясения мозга, хорват не страшился лезть в верховые единоборства и даже не просил замены. Наверное, так его закалили выступления в России.

Лидер «Локомотива» точно не затерялся бы в рядах спецназа. Ну а как иначе? Его железной головой можно ломать кирпичи или гнуть стальные прутья. И это мы еще не знаем всех способностей футболиста. Может, он способен есть битое стекло и ходить по раскаленным углям – кто знает?

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