Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина

    Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина


    2.3
    Голосов: 3
    23.12.2016 18:35
    Матс Хуммельс неожиданно вступил в секту футбольных блондинов. Даже если он сделал это не по своей воле, «Бомбардир» на примерах других игроков объясняет, почему нельзя спорить на свою прическу.

    В матче «Баварии» с «РБ Лейпциг» помимо разгромного счета на табло было и еще одно удивительное обстоятельство. Защитник мюнхенцев Матс Хуммельс появился на поле со светлыми волосами. Позже он признался, что ему пришлось сменить цвет волос из-за проигранного пари, заключенного еще на Октоберфесте. И матч с «РБ Лейпциг» для презентации новой прически Хуммельса был выбран не случайно: к нему было привлечено много внимания зрителей, поэтому и блондина Хуммельса заметило большее количество людей. По результатам пари Хуммельс должен был отыграть в таком виде хотя бы один матч в 2016 году. Но стиль «а ля Месси» игроку не понравился, и в скором времени он собирается побриться налысо. Но спор есть спор.

    Накануне чемпионата Европы-2016 уэльский полузащитник Аарон Рэмзи кардинально сменил имидж и превратился в пепельного блондина. «Ну, если уж мой новый цвет волос и выглядит странно, то борода останется натурального цвета. Чтобы все вместе это смотрелось еще более омерзительно», – ответил Рэмзи хейтерам, которые считают, что футболист промахнулся с новым цветом волос.

    Его примеру последовал Маруан Феллаини, который буквально на днях перевоплотился в...ну, вроде как блондина, но, кажется, человечество еще не дало определения тому цвету, что сейчас на голове у бельгийца.

    text

    Фото опубликовано Marouane Fellaini (@fellaini)

    Минувшей зимой российская футбольная общественность в шоке обсуждала смену прически Федора Смолова. Никто ее тогда не оценил, а Роман Широков вообще назвал своего товарища по сборной геем и отморозком. Наверное, поэтому Смолов пробыл блондином недолго.

    Странный имидж Серхио Рамоса обусловлен очень трогательной причиной. «Почему я перекрасил волосы? Я подружился с маленьким мальчиком с белыми волосами, из за этого все в школе над ним насмехались и дразнили. Я решил поддержать мальчика, что бы ему не было одиноко и грустно», – объяснил испанец.

    Дани Алвес вообще любитель натворить что-нибудь на собственной голове.

    Хотя креатив Джибриля Сиссе будет тяжело переплюнуть. Француз любил красить не только волосы, но и бороду.

    Такая шевелюра не мешала Карлосу Вальдерраме зажигать на поле.

    Кевин-Принс Боатенг и странная «горсть» на голове.

    Ригобер Сонг не только жутко выглядел, но порой и играл.

    Марио Балотелли хватало странностей.

    Сменив множество клубов, Абель Шавьер ничего особо не добился. Зато все помнят его как фрика.

    Есть у Феди Смолова и Неймара что-то общее.

    Очень странный отросток у Антуана Гризманна.

    Стать блондином у Халка не вышло, получилось что-то желтое.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 декабря 2016, 10:08

      Роналду?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 24 декабря 2016, 11:47

      ждем, когда Новосельцев перекрасится)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 05:22

      Какая разница вообще кто как выглядит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 23 декабря 2016, 19:21

      Рэмзи нормально, остальным не очень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 декабря 2016, 19:00

      Темнокожим всё равно прикольней идёт )) сиссе лучше всех катит))) а так вообще не вижу в этом что то странного многие футболисты по мимо прически и на поле показывают шедевральные вещи ну или показывали...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 июня 2016, 17:46

      Европейские "ценности"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 8 июня 2016, 00:51

      ха-ха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 7 июня 2016, 14:03

      Погба забыли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 7 июня 2016, 13:45

      Рамосу идёт)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 15 января 2016, 20:25

      Заднеприводные

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 