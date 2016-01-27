Абель Шавьер
Тренер
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Шавьер
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|30 ноября 1972
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Шавьер
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|30 ноября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ольяненси
|6
|1
|3
|2
|Дата
|Матч
|15.09.2013
|Ольяненси
|0 : 2
|Спортинг
|21.09.2013
|Жил Висенте
|1 : 1
|Ольяненси
|28.09.2013
|Ольяненси
|1 : 2
|Эшторил
|05.10.2013
|Белененсеш
|2 : 0
|Ольяненси
|26.10.2013
|Ольяненси
|1 : 0
|Арука
|03.11.2013
|Насьональ
|0 : 0
|Ольяненси