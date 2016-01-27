Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Абель Шавьер

    Тренер
    Имя Абель
    Фамилия Шавьер
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 30 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ольяненси 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2013 Ольяненси 0 : 2 Спортинг
    21.09.2013 Жил Висенте 1 : 1 Ольяненси
    28.09.2013 Ольяненси 1 : 2 Эшторил
    05.10.2013 Белененсеш 2 : 0 Ольяненси
    26.10.2013 Ольяненси 1 : 0 Арука
    03.11.2013 Насьональ 0 : 0 Ольяненси
    • Читайте нас: 
    11