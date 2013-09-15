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    Абель Шавьер - статистика

    Тренер
    Имя Абель
    Фамилия Шавьер
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 30 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ольяненси 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2013 Ольяненси 0 : 2 Спортинг
    21.09.2013 Жил Висенте 1 : 1 Ольяненси
    28.09.2013 Ольяненси 1 : 2 Эшторил
    05.10.2013 Белененсеш 2 : 0 Ольяненси
    26.10.2013 Ольяненси 1 : 0 Арука
    03.11.2013 Насьональ 0 : 0 Ольяненси
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