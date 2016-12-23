Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина

В матче «Баварии» с «РБ Лейпциг» помимо разгромного счета на табло было и еще одно удивительное обстоятельство. Защитник мюнхенцев Матс Хуммельс появился на поле со светлыми волосами. Позже он признался, что ему пришлось сменить цвет волос из-за проигранного пари, заключенного еще на Октоберфесте. И матч с «РБ Лейпциг» для презентации новой прически Хуммельса был выбран не случайно: к нему было привлечено много внимания зрителей, поэтому и блондина Хуммельса заметило большее количество людей. По результатам пари Хуммельс должен был отыграть в таком виде хотя бы один матч в 2016 году. Но стиль «а ля Месси» игроку не понравился, и в скором времени он собирается побриться налысо. Но спор есть спор.

Накануне чемпионата Европы-2016 уэльский полузащитник Аарон Рэмзи кардинально сменил имидж и превратился в пепельного блондина. «Ну, если уж мой новый цвет волос и выглядит странно, то борода останется натурального цвета. Чтобы все вместе это смотрелось еще более омерзительно», – ответил Рэмзи хейтерам, которые считают, что футболист промахнулся с новым цветом волос.

Его примеру последовал Маруан Феллаини, который буквально на днях перевоплотился в...ну, вроде как блондина, но, кажется, человечество еще не дало определения тому цвету, что сейчас на голове у бельгийца.

Минувшей зимой российская футбольная общественность в шоке обсуждала смену прически Федора Смолова. Никто ее тогда не оценил, а Роман Широков вообще назвал своего товарища по сборной геем и отморозком. Наверное, поэтому Смолов пробыл блондином недолго.

Странный имидж Серхио Рамоса обусловлен очень трогательной причиной. «Почему я перекрасил волосы? Я подружился с маленьким мальчиком с белыми волосами, из за этого все в школе над ним насмехались и дразнили. Я решил поддержать мальчика, что бы ему не было одиноко и грустно», – объяснил испанец.

Дани Алвес вообще любитель натворить что-нибудь на собственной голове.

Хотя креатив Джибриля Сиссе будет тяжело переплюнуть. Француз любил красить не только волосы, но и бороду.

Такая шевелюра не мешала Карлосу Вальдерраме зажигать на поле.

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Марио Балотелли хватало странностей.

Сменив множество клубов, Абель Шавьер ничего особо не добился. Зато все помнят его как фрика.

Есть у Феди Смолова и Неймара что-то общее.

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Стать блондином у Халка не вышло, получилось что-то желтое.