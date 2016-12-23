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  • Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина

Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина

В матче «Баварии» с «РБ Лейпциг» помимо разгромного счета на табло было и еще одно удивительное обстоятельство. Защитник мюнхенцев Матс Хуммельс появился на поле со светлыми волосами. Позже он признался, что ему пришлось сменить цвет волос из-за проигранного пари, заключенного еще на Октоберфесте. И матч с «РБ Лейпциг» для презентации новой прически Хуммельса был выбран не случайно: к нему было привлечено много внимания зрителей, поэтому и блондина Хуммельса заметило большее количество людей. По результатам пари Хуммельс должен был отыграть в таком виде хотя бы один матч в 2016 году. Но стиль «а ля Месси» игроку не понравился, и в скором времени он собирается побриться налысо. Но спор есть спор.

Накануне чемпионата Европы-2016 уэльский полузащитник Аарон Рэмзи кардинально сменил имидж и превратился в пепельного блондина. «Ну, если уж мой новый цвет волос и выглядит странно, то борода останется натурального цвета. Чтобы все вместе это смотрелось еще более омерзительно», – ответил Рэмзи хейтерам, которые считают, что футболист промахнулся с новым цветом волос.

Его примеру последовал Маруан Феллаини, который буквально на днях перевоплотился в...ну, вроде как блондина, но, кажется, человечество еще не дало определения тому цвету, что сейчас на голове у бельгийца.

Минувшей зимой российская футбольная общественность в шоке обсуждала смену прически Федора Смолова. Никто ее тогда не оценил, а Роман Широков вообще назвал своего товарища по сборной геем и отморозком. Наверное, поэтому Смолов пробыл блондином недолго.

Странный имидж Серхио Рамоса обусловлен очень трогательной причиной. «Почему я перекрасил волосы? Я подружился с маленьким мальчиком с белыми волосами, из за этого все в школе над ним насмехались и дразнили. Я решил поддержать мальчика, что бы ему не было одиноко и грустно», – объяснил испанец.

Дани Алвес вообще любитель натворить что-нибудь на собственной голове.

Хотя креатив Джибриля Сиссе будет тяжело переплюнуть. Француз любил красить не только волосы, но и бороду.

Такая шевелюра не мешала Карлосу Вальдерраме зажигать на поле.

Кевин-Принс Боатенг и странная «горсть» на голове.

Ригобер Сонг не только жутко выглядел, но порой и играл.

Марио Балотелли хватало странностей.

Сменив множество клубов, Абель Шавьер ничего особо не добился. Зато все помнят его как фрика.

Есть у Феди Смолова и Неймара что-то общее.

Очень странный отросток у Антуана Гризманна.

Стать блондином у Халка не вышло, получилось что-то желтое.

Россия Краснодар Реал Зенит Барселона Смолов Федор Рамос Серхио Сонг Александр Сиссе Джибриль Боатенг Кевин-Принс Балотелли Марио Феллайни Маруан Рэмзи Аарон Алвес Дани Халк Сонг Ригоберт Гризманн Антуан Неймар Шавьер Абель
Комментарии (17)
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Freyk
1452786670
У Гризманна и Сиссе это более чем нормально выглядит.
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cruiff
1452787297
Все верно сказал Широков.
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Айзен 87
1452803180
по мне так это на равне с мужской косметикой) радужный флаг в футбол рвется)
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Pensioner23
1452807742
Да пусть хоть уши отрежет и забивает побольше.
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loko-the_best
1452812144
Автор не политкорректен, не объективен. С чего бы вдруг перекраска в блондина - это странность? По мне так Смолову идет быть блондином. А имидж Сиссе, Боатенга и других темнокожих ребят, так вообще прекрасен. Автору минус за статейку.
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Даркуш05
1452878728
Заднеприводные
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EsKamilio
1465297417
Погба забыли
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lihindic
1465336294
ха-ха
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h3LL1k
1482508814
Темнокожим всё равно прикольней идёт )) сиссе лучше всех катит))) а так вообще не вижу в этом что то странного многие футболисты по мимо прически и на поле показывают шедевральные вещи ну или показывали...
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D'achkov
1482649696
Роналду?)
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