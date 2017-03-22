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  • Лукас Подольски забил крутейший гол и попрощался со сборной Германии. Почему нам будет его не хватать

Лукас Подольски забил крутейший гол и попрощался со сборной Германии. Почему нам будет его не хватать

Почти одиннадцать лет назад Лукас Подольски был признан лучшим молодым игроком домашнего для Германии чемпионата мира. Тогда действительно казалось, что Подольски на годы вперед застолбил за собой место в нападении немцев – так хорош был его пушечный удар и так сногсшибательна уверенность в себе. Прогнозы не оправдались: своих лучших успехов Бундестим добилась фактически без Лукаса, который во время триумфального ЧМ-2014 маячил где-то на скамейке запасных, не теряя привычного позитива.

В последнее время Лев если и вызывал Подольски в сборную, то ради былой памяти и поддержания атмосферы в коллективе, коему этнический поляк всегда отлично способствовал. Впрочем, шутки шутками, а статистика Лукаса по-настоящему впечатляет: в футболке Бундестим он провел 128 матчей и забил 48 голов. Это – третий результат в истории сборной Германии, впереди – только Герд Мюллер и Мирослав Клозе. Любопытна и другая статистика: все игроки из состава англичан, вызванного на сегодняшний поединок Гаретом Саутгейтом, забили за национальную команду (суммарно!) 46 голов. У одного Подольски, как вы помните, эта цифра больше. Международная карьера удалась ему, как никакая другая – кроме разве что кельнской, где Лукас играл великолепно для немецкой провинции.

К Кельну Подольски вообще питает особую любовь – так в декабре прошлого года он выступил продюсером песни «Liebe deine Stadt» (Люби свой город), которую теперь называют новым кельнским гимном. А еще раньше (в 2014-м) Лукас презентовал линию одежды с символикой Кельна. Это вместе с 79-ю голами в составе «козлов» – отличная заявка на получение звания «почетный гражданин города».

Сегодняшний матч Германия – Англия – один из последних шансов посмотреть на игру Подольски на европейских полях. Грядущим летом Лукас окончательно пропадет с европейских радаров. «Подтверждаю, что по окончании сезона перейду в японскую лигу и буду играть за «Виссел Кобе». Это решение не против «Галатасарая», это новый вызов. Объясню больше, когда придет время», – написал форвард в своем инстаграме пару недель назад.

Турецкая карьера сложилась для Подольски блекло, хотя случались и ярчайшие проблески – как, например, в январской игре против «Эрзинджанспора». Тот матч принес в копилку Лукаса сразу пять забитых мячей – свой пента-трик немецкий поляк уложил в пределы одного часа (с 4 по 64 минуту). Игрокам «Галатасарая» подобное не покорялось на протяжении 17 лет. Последним футболистом желто-красных, забивавшим пять в одном матче, был бразилец Жардел.

Подольски – обладатель пушечного удара с любимой левой ноги. На чемпионате мира 2010 года Лукас побил рекорд Роберто Карлоса, пустив мяч в ворота австралийцев со скоростью 201 км/ч. Некоторое время этот показатель был мировым рекордом, пока в дело не вмешался Халк, чуть не поломавший руки голкиперу «Шахтера» – 214 км/ч!

Джо Харту следует опасаться, что сегодня Подольски исполнит нечто подобное:

UPD Как мы и предполагали, Подольски забил в ворота Харта крутейший мяч. Просто посмотрите на эту пушку:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Товарищеские матчи Германия Галатасарай Подольски Лукас Лев Йоахим
Комментарии (15)
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GeorgeXIII
1490219144
круто забил!!!
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miklos
1490220420
Потрясающе.. ай да Польди
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Ильгизар И
1490246531
оставайся,круто забил
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Lexa_Lexa
1490246876
не командный он игрок, на себя одеяло всегда тянет (хотя для форварда это норма)
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x-x-x-x-x
1490270280
лучще и не придумать прощальный матч! особенно гол шикарный. удачи Лукасу и сборной Германии!!!!!
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mihail1980
1490279436
шикарный гол
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Downhouse
1490283397
Принц!
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ROOSHAN
1490284160
Великолепный игрок. Будем скучать(((
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mihail200606
1490289872
красиво ушел... ради этого стоило посмотреть в общем то скучный матч...
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umarjon1935
1490322780
Великолепный гол!!!
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