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10 причин, почему Евро-2016 − отстой

24 команды

В конце финального матча табло «Стад де Франс» выбросило баннер с фотографией Мишеля Платини и надписью «Спасибо за все, Мишель». Если что, это именно Платини активно лоббировал идею расширения Евро, и он же позволил убить главный футбольный турнир континента.

24 команды − это плохо. Платини придумывал такую схему, чтобы увеличить объем и источники прибыли для УЕФА и получить респекты от большего числа ее участников лично для себя. Но он наплевал на то, как это бабахнет по смотрибельности Евро. С добавлением восьми новых участников турнир потерял в динамике и звучности. В нем появилось много проходных матчей и скромных афиш, которые хотелось перемотать сразу на четвертьфиналы. Групповой этап стал не очень интересной формальностью. Теперь, чтобы его завалить, нужно быть совсем уж сборной России.

Мало голов

Два года назад, в Бразилии, за первые 12 матчей чемпионата мира было забито 37 голов. ЧМ-2014 был очень крутым и задал турнирам после себя высоченную планку. Которую Евро-2016 без шансов уронил − всего 21 гол во всем первом круге. В среднем во Франции забивалось 2,12 голов за игру. Последний раз так уныло было только в Англии-1996 − целых двадцать лет назад. То есть за это время выросло одно счастливое поколение, воспитанное на зрелищном футболе. Повезло.

Но есть и хорошие новости. В маленькой горстке точных ударов роскошно выделился вот этот гол Джердана Шакири.

Провал фаворитов

Прорывы андердогов − это всегда здорово. Но только когда они строго фильтрованы, иначе весь эффект растворяется. На Евро неожиданностей разной степени было многовато (Исландия, Уэльс, Северная Ирландия, Польша, Португалия). В том числе, из-за пресной игры традиционных фаворитов. Испания бесславно вылетела в 1/8, продолжив унылый тренд ЧМ-2014. Англия стыдно кончилась под ногами Исландии там же. Хотя первые − действующие чемпионы, а вторые привезли свою самую оптимистичную команду за последние лет восемь.

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Кроме них была Бельгия, которой адекватно предсказывали финал, но которая вместо этого растеряла авторитет в ногах Робсона-Кану. Австрия, сжавшая весь свой глобальный проект до нулевой ничьи с португальцами. Турция, которая на этом Евро научилась играть в футбол слишком поздно. Это, конечно, не фавориты. Но от них тоже ждали шума и качества. Не дождались.

На гифке ниже − стыдное месяца. Турецкая скамейка учит своего игрока симулировать.

Ни одной яркой команды

Опять сравнение с ЧМ. В Бразилии-2014 были уникальная Голландия, очень драйвовая сборная Чили, крутая Колумбия, а победила по-королевски спокойная Германия. Их матчи доставляли почти так же, как подборки финтов Роналдиньо.

До Евро-2016, видимо, не доехал никто из тех сборных, что планировали запомниться качественным игровым шоу. Таким, чтобы прямо с техникой, комбинациями и пачкой голов − как мы любим. Италия радовала, но как раз тем, что наконец-то была Италией. Уэльс тоже радовал, но скорее историей о классных парнях, которые добились успеха. Германия дошла до полуфинала с абсолютно холодным лицом, а Франция вне хайпа вокруг персонально Гризманна и Пайета была в общем-то довольно простой. Одно время были надежды насчет Хорватии, но после такого дурацкого гола все эмоции улетели в Загреб вместе со сборной.

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Пенальти Грациано Пелле

Самый драматичный матч турнира. Возрождение Италии. Напряжение серии пенальти. Это был слишком эпичный момент, чтобы испортить его таким нелепым ударом. После такого примерно все осознали: Евро обречен. И все для чего − чтобы показать миру рыдающего Буффона? Слишком бессердечно.

Кстати, сам Пелле после замазанного пенальти уехал в Китай. Где стал одним из топ-6 самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Фанаты

Пока португалец Эдер расчехлял свою по-колодински страшную пушку, недалеко от него − около Эйфелевой башни гремели беспорядки. Агрессивные ультрас кидались разными подожженными предметами, ломали заграждения и хотели захватить фан-зону. Как будто специально показывали: этот Евро должен закончиться таким, каким был весь месяц − с кровью, полицейскими кордонами и загаженными улицами. Дрались все и со всеми. В тотальный ад втянулись даже североирландцы. Проиграла − репутация футбола.

Далее − видеожуть с матча Чехия − Хорватия, где хорватские фаны остановили матч и чуть не убили работника стадиона.

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Сборная России

Почему выступление российской сборной провал для нас − понятно. Почему от него должно быть стыдно остальной Европе − надо пояснить.

Если совсем коротко. Проиграть − это еще не позор. При этом сдаваться, терять связь с реальностью и откровенно бояться − ближе, но все еще нет. Хамить в качестве самозащиты, закрываться и признавать ошибки только под давлением со всех уровней − это как раз он. А еще позор − это кровожадно травить свою команду, бездумно поддаваться всенародной истерии, выдавать дикие реакции, вроде петиции о роспуске, и при всем этом не признавать один значимый момент: в создании атмосферы взаимной ненависти между командой и ее болельщиками вины вторых тоже хватает.

Воспринимаем мы так или нет, но российский футбол − часть большой европейской тусовки. И когда в подобной единой системе давно гниет вонючий нарыв − это неприятность для всех, кто внутри нее обитает.

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Вы сами это видели. Тренер чемпионов мира должен был запомниться не таким.

Уилл Григг без голов

Фанаты Северной Ирландии привезли во Францию самую бодрую и приставучую песню лета. «Will Grigg’s on fire» − ремикс хита 90-х со словами, переделанными под форварда Уилла Григга. За последние два месяца его поют на телевидение, в радио-чартах, в барах и на улицах. С началом Евро песню распевали уже фанаты всех остальных стран. До полного катарсиса не хватало только одной детали − гола самого Григга, чтобы был эмоциональный повод взорвать французские трибуны в экстазном кличе.

Но он не забил. И даже ни разу не вышел на поле.

Травма Роналду

По законам жанра Криштиану должен был отпахать финал от свистка до свистка и превратить его в очередное кино о себе. Не получилось − звезду унесли на носилках уже на 25-й минуте. Португалия в итоге справилась без него, но это выглядело как сцены из сериала «Шерлок», в которых нет Бенедикта Камбербэтча.

И даже ни разу не вышел на поле.

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Чемпионат Европы Европа Франция Португалия Россия Испания Германия Исландия Турция Северная Ирландия Роналду Криштиану Пелле Грациано Пайет Димитри Шакири Джердан Гризманн Антуан Григг Уилл Лев Йоахим Платини Мишель
Комментарии (14)
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Nesterenko
1468319296
Никакая статья, мне че-2016 очень понравился, наоборот этот турнир показал, что слабые команды умеют бороться.
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Slashmsu
1468320878
Спасибо Платини за это евро! Если бы не он мы бы не увидели, что дух и команда на много круче Англичан и других топ команд. Почему если на евро забивают мало мечей, то все евро плохое....а когда бразильцы проигрывают 7:1 это афигеть как классно? А может быть нужно подумать, что команды собрались с лучшей защитой чем на ЧМ2014? Вы по смотрите на Уэльс, Исландию, Австрию и посмотрите на Англию, Бельгию и Германию! Я сам живу в европе. Знаете я был очень рад смотреть как вылетает Германия, Бельгия, Англия! Как они тут понты крутили! И как люди из Австрии - "Мы постараемся победить", Уэльс - "Выиграем мы врятли, но постараемся показать достойный футбол противнику!". Вы посмотрите на топ команды. Кто там бился? У Англии даже отметить не могу. Италия - Буффон и тд. А в не топ командах, конечно не во всех, но бился каждый! Каждый держал каждого! Ты форвард..плевать когда нужно будет ты встанешь в ворота и сделаешь все, чтобы отбить мяч от ворот! Вот, что такое дух! Вот, что такое команда! И вот так надо играть за свою страну получая в месяц 2 - 3 шт евро 50% из которых налоги! В топ сборных могут только финтить и красиво подавать, а духа нету! Команды нету! Это был очень интересный евро! И мы убедились, что ты хоть Германия, Италия, Англия....твой состав стоит ахулиард...А мы максимум 100 шт.....Но это мы команда! Это мы каждый за каждого! И это мы вас выиграем!
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vgarakh
1468324036
Что-то автор больно строг. Нормальный чемпионат, хорошие игры, великолепная самоотдача. Праздник получился.
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kurennoyd
1468325736
По организации - худший чемпионат, что я видел, по качеству футбола - ниже среднего, радовали только Италия и Германия. Отдельный привет "справедливому судейству", убившему часть игр, в том числе полуфинал с участием хозяев. Есть над чем подумать!
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hikakin
1468330515
часто поддерживаю автора за статьи, но эта... что за чушь, этот евро запоминается больше, чем другие, мало голов, да и хрен с ним. Много эмоций подарил этот евро, было много неожиданностей.
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Kosmotoga
1468332795
больше всех доставила положительных эмоция Исландия.Отличный футбол показали Хорваты и Валийцы.Остальное всё гавно.Смотрел все матчи.
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Kuborg_Ua
1468334166
Автор, ты очень странный. Знаешь по твоей статье стоит судить так что в 2014 году на воротах были дырки и поэтому 1 матч и сразу 8 голов, а тут и оборона и нормальные вратари и сплоченная команда и дух а также проход в плей-офф тех на кого даже не рассчитывали! А те кто и надеялся был рад до боли в голове ведь его команда(сборная) которая чуть-ли не всегда уступает фаворитам такого турнира 0:3 и больше показала ТАКОЙ КЛАССНЫЙ футбол и прошла до ПОЛУФИНАЛА. А тебя как почитать так кажется что смысл футбола только красиво пинать мяч и все время забивать голы ну или хотя бы красиво бить... а то что где-тама есть оборона и тем более вратарь пфф о чем речь что они там вообще забыли... ДА слов у меня много... Но, во всем этом я хочу сказать ты не прав и по просил бы прощения у игроков ЕВРО-2016. Они молодцы, а ты нет!
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roman230582
1468335676
Какие то радикальные заголовки стали, бомбардир решил пойти по стопам наших ведущих критиканов ради популярности?
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BoltCX
1468340601
Можно обобщить, Евро 2016 как и осатльные Евро менее зрелищное, чем ЧМ.
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Трах- Тибетох
1468340768
ЧЕ Срежесирован гол смешной Защитник для виду поборолся и бросает Эдера и это за 5 минут до конца доп времени в финале ЧЕ да он ему обязан был сломать ОБЕ ноги а последний гласирует воротила приличного уровня всё видит и пропускает мяч из за штрафной да как чуть ли не на противоходе а удар то путём и не получился мяч два раза ударился об землю цирк и спектакль в одном флаконе
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