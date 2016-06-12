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    Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия


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    Голосов: 1
    12.06.2016 12:36
    Корреспондент «Бомбардира» побывал в Марселе, став свидетелем беспорядков в городе и невероятного камбэка сборной России в игре с Англией.

    Непраздничная атмосфера

    К большому сожалению, внимание общественности перед матчем Англии и России было приковано к событиям нефутбольного характера. К стартовой игре «Трех львов» на Евро-2016 в Марсель приехало не менее 70 тысяч футбольных фанатов из Англии – это больше, чем вмещает «Стад Велодром». Облюбовав пабы в районе Старого Порта, время от времени английские фанаты высыпали на улицу, распевая песни, закидывая бутылками полицию, и круша некстати попадавшиеся элементы городского дизайна. После того, как полиция отвечала слезоточивым газом, англичане отступали и возвращались обратно в пабы.

    В то время, как множество СМИ сообщают о драках между российскими и английскими фанатами, в этих сообщениях содержится лишь доля правды. На деле пьяные полчища фанатов из Англии успели за несколько дней, предшествовавших матчу, вступить в конфликты с полицией, фанатами «Марселя», бандами арабов, идущих на провокацию. Футбольные хулиганы из России вступили в большую игру в день матча, и британские журналисты поражались организованности их действий. Крупных столкновений не произошло, но перекидывание бутылками, стульями и прогоны англичан, устраиваемые пребывающими в меньшинстве российскими хулиганами, продолжались до вмешательства полиции, вооруженной водометами и гранатометами со слезоточивым газом.

    «Такого не было уже 16 лет», – комментировали иностранные журналисты происходящее, вспоминая столкновения английских фанатов с полицией в Брюсселе перед матчем с Германией как последний случай подобных беспорядков. Ближе к началу матча ситуация в городе успокоилась.

    КоСмоДзю

    Стартовый состав, который выставил Слуцкий против Англии, удивил многих. Но известно о нем стало еще накануне – бумажка с составом, наигрываемом на предматчевой тренировке, не укрылась от объектива фотокорреспондентов.

    Сразу для четырех футболистов сборной России игра против Англии стала дебютной. До этого Нойштедтер, Смолов, Щенников и Головин еще ни разу не выходили в основном составе в официальных матчах. Кто мог представить еще полгода назад, что Россия начнет чемпионат Европы с парой опорных Головин-Нойштедтер?

    В атаке весь сбор перед турниром наигрывалась связка КоСмоДзю – Кокорин и Смолов на флангах, Дзюба на острие – и Слуцкий сделал ставку именно на это сочетание игроков в матче против англичан.

    «Мы приехали, чтобы победить»

    Как и в городе, на стадионе россияне пребывали в численном меньшинстве – английских болельщиков на арене было раз в 7 больше.

    Болельщики из России под первые звуки гимна вывесили баннер с флагом России и названиями тысячи российских городов, поддерживающих национальную сборную.

    Обстановка вокруг матча повлияла на атмосферу на трибунах – англичане освистали гимн России, после чего радостно подвергали гулу каждую потерю российской сборной.

    Первый тайм прошел при полном преимуществе англичан, как на футбольном поле, так и на трибунах – численное превосходство давало о себе знать. На 10 ударов англичан Россия ответила лишь одним, однако первый тайм окончился нулевой ничьей.

    Во втором тайме Россия стала играть смелее, контролировать мяч, но, несмотря на заметные улучшения в игре, пропустила со спорного штрафного. Российские болельщики стали поддерживать команду еще активнее, зажгли файера. Оставалось надеяться на чудо, и оно случилось. Подключившийся в атаку капитан команды Березуцкий на последней минуте отправил мяч в сетку ворот Харта, приведя в восторг россиян на трибуне. Англичане впервые за день замолчали.

    Столкновения вспыхнут в новом месте?

    После финального свистка вспыхнул конфликт между сектором болельщиков сборной России и находившимися рядом англичанами, в результате, последним пришлось спешно спасаться бегством. Никто не пострадал, но факт того, что этот матч прошел под аккомпанемент беспорядков за пределами поля и на трибунах, сильно расстраивает.

    После матча конфликты у Старого Порта приутихли – за время игры полиция успела взять район под контроль, но об окончании столкновений говорить пока не приходится. Завтра в Ницце, в двух часах езды от Марселя, играет сборная Польши, и многочисленная группа футбольных хулиганов из России планирует поехать туда. Но Марселю рано расслабляться – впереди город ждет сложная для организаторов игра между Украиной и Польшей.

    В преддверии домашнего чемпионата мира России есть, из чьих ошибок извлекать уроки. Остается верить, что через два года организаторам турнира удастся избежать конфликтов и столкновений, а сборная России подарит болельщикам не меньше эмоций, чем на последней минуте матча с Англией.

    Россияне вырвали ничью в матче с Англией

    Шесть причин, почему сборная России выиграет чемпионат Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +13

      nurel 12 июня 2016, 22:55

      Мда уж...

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 июня 2016, 17:33

      Почитайте европейские СМИ (сейчас по сути антироссийскую пропаганду). Там просто захлёбываются от радости - вот, мол, кто там ещё сомневался, что русские , это злобное, тупое, агрессивное быдло? Пожалуйста, любуйтесь! Причёт, тот факт, что такое же быдло (правда не в таком процентном отношении ко всему населеню) есть во всех странах, игнорируется, и всё внимание направляется на русских!

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 июня 2016, 17:27

      К сожалению Футбол из праздника для болельщиков в последние годы превратился в главное событие для грязного быдла, использующего стадион для реализации своих ущербных комплексов. Причем с попустительства клубов и футбольных чиновников, плодящих всяческие "фанатские сообщества" с косноязычними главарями и прочих тварей.

      4
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 июня 2016, 16:25

      Буду болеть за Уельс против Англичан.

      -1
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      Рейтинг: +5

      geragera 12 июня 2016, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      че то тут лажу пишут . я 100% зная что нашим так накидали что ели ноги унесли позорники

      -7
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > geragera 12 июня 2016, 16:52

      Видосы говорят об обратном....

      -3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > geragera 12 июня 2016, 19:47

      ты похода англичанин,вот и бежали твои друзья-позорники под юбки

      -3
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 12 июня 2016, 13:34

      Пизда Полякам, за Евро-2012 придётся ответить.

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 июня 2016, 13:32

      Франция она рядом, да и во Франции свои же арабы такие беспорядки каждый год творят, жгут и громят, поэтому эти пивные разрушители это цветочки для Марселя

      а в Россию никто не приедет в таком количестве, чтобы не побояться творить беспредел, а те кто не побоится и приедем быстро поймут что здесь вам не там, в общем всё будет культурно, только местная гопота и может что-то сделать, только на них маски-шоу быстро найдёт управу

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 12 июня 2016, 13:11

      Англия думает ей на ЧМ18 тоже позволять это в России делать,уахахах,я просто хочу посмотреть на это,если мы в 200 человеком гоним всех этих лохов,то что будет когда нас будет в тысячи раз больше?

      2
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      ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат > narkozanos 12 июня 2016, 13:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы сначала дождитесь ЧМ18, а потом стройте такие прогнозы. Очевидно (всем кроме вас), что события дадут импульс совместной борьбе США и Евросоюза за лишение России права на проведение этого ЧМ.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Вомбат 12 июня 2016, 13:53

      Очевидно (всем кроме вас), что этот импульс как и все предыдущие закончится ничем, вони будет много по этому и другим поводам, а результата ноль, и ЧМ2018 будет в России

      10
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 > Вомбат 12 июня 2016, 16:00

      а хохлам вообще не советую соваться на ЧМ2018

      -1
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      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > kimi2005 12 июня 2016, 16:54

      а они и не поедут,сделают вид тип к врагам не едем и все

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > MrZLOba 12 июня 2016, 18:00

      Да они туда и не пробьются! Лоханутся в группе!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 июня 2016, 12:54

      молодцы

      -1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 12 июня 2016, 12:52

      Россия лучшая

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > nikita08 12 июня 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чем ? Русские ведут ся видишь как на трибунах черти! Они вам ещё покажут

      -4
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      Рейтинг: +1297

      compka > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 13:26

      Англичане ведут себя также, временами хуже...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka > 12 июня 2016, 13:26

      Инициаторами стали англичане, потеряли победу на последних минутах ...

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Portoz 12 июня 2016, 16:55

      Всем.

      0
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