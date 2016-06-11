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    Россияне вырвали ничью в матче с Англией


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    Голосов: 0
    11.06.2016 21:00
    Швейцария оказалась сильнее Албании, Уэльс обыграл Словакию, но главный матч дня остался на вечер. Встреча России и Англии завершилась со счетом 1:1. «Бомбардир» показывает ключевые события этой игры.

    Россияне сравнивают счет в матче! Василий Березуцкий забил! Этот гол принес нам важнейшее очко!

    Эрик Дайер расстрелял ворота со штрафного удара. Счет открыт.

    Акинфеев спас команду после удара Руни. Сумасшедший сэйв!

    Бодрее заиграли наши. Возникают моменты у ворот Харта.

    Стартует вторая половина встречи у нас.

    Завершен первый тайм. Счет по-прежнему 0:0.

    Алли и Руни создали самый опасный момент первой половины встречи.

    Опасно бил Лаллана. Мяч мимо пролетел.

    Игнашевич побеспокоил Харта. Английский вратарь забрал мяч.

    Арсен Венгер присутствует на матче.

    Равная игра на первых минутах. Но первый удар в створ нанесли англичане. Акинфеев надежно перевел мяч на угловой.

    Встреча началась.

    Если Дзюба забивает, то сборная России не проигрывает. Ждем голов, Артем!

    Составы на матч Англия – Россия

    Неожиданно забивает Уэльс! Это вышедший на замену Робсон-Кану катнул мяч мимо севшего на газон Козачика. Сборная Уэльса одерживает победу со счетом 2:1.

    Дуда сравнивает счет. Почти первым касанием забивает вышедший на замену словак!

    Бэйл ударом со штрафного открывает счет! Вот это да

    Начали команды без раскачки. Бен Дэвис в подкате выносит мяч из ворот. Гамшик бил.

    Составы Уэльса и Словакии, которые вот-вот начнут свой матч.

    Обзор матча между Албанией и Швейцарией, где было много моментов, но все решил один гол.

    Два брата сегодня выйдут друг против друга. Таулант и Гранит Джака. Таулант играет за Албанию, а Гранит – за Швейцарию.

    Составы команд на первый матч сегодняшнего дня.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 12 июня 2016, 11:26

      xorochii bul matc!

      0
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 12 июня 2016, 09:25

      генича в топку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 июня 2016, 09:16

      Не плох был Головин! Отметил бы Кокорина, на мой взгляд лучшего в атаке. Акинфеев молодец, но в ситуации с голом, вся вина на его совести, так как это не пенальти и не нужно гадать куда мяч полетит. Конечно, сейв после удара Руни компенсирует эту ошибку)) За характер и за гол в добавленное время спасибо! Очень неожиданно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 12 июня 2016, 08:37

      ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 12 июня 2016, 08:34

      Картина честно говоря неприглядная, и пусть штрафного с которого англы забили и не было, выглядела сборная откровенно плохо. Спасибо Акинфееву, спас... И если бы фаны не наваляли бритам то настроение и вовсе было бы аховое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 12 июня 2016, 08:31

      C неплохим почином.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 12 июня 2016, 07:35

      Согласен ,Генич -это тв-рь самоуверенная !

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 июня 2016, 07:24

      Молодцы! Слов нет! Есть осадок какой то. Вчера,после матча,на "МАТЧ ТВ",когда человек минимум миллионов 50 радовались,когда МУЖЧИНЫ не сгибались перед очень сильной команды,добывая хорошего результата,присутствовал один человек...генич! По его бараней ухмыльке,было видно:"человеку" неприятно,что наши спаслись! Вместо того,чтобы радоваться успеху,вместо того,чтобы присоедениться всеобщему веселью,этот козел начал умничать...испортил все настроение т..рь!!! Гнать надо таких ...ичов на "евроспорт",пусть американскую лигу коментирует пас...а!

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 июня 2016, 06:42

      отскочили

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 июня 2016, 06:14

      всех поздравляю с победой!!!!!! счёт по игре, головин и смолов не на своих позициях играли этоне дело....в опорной зоне слабо и при начале атак много потерь....слишком много нагружали игнашевича что бы он начинал атаки .....всё же должен быть плэймейкер в центральной зоне полузащиты.....

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