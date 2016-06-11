Россияне вырвали ничью в матче с Англией

Россияне сравнивают счет в матче! Василий Березуцкий забил! Этот гол принес нам важнейшее очко!

Эрик Дайер расстрелял ворота со штрафного удара. Счет открыт.

Акинфеев спас команду после удара Руни. Сумасшедший сэйв!

Бодрее заиграли наши. Возникают моменты у ворот Харта.

Стартует вторая половина встречи у нас.

Завершен первый тайм. Счет по-прежнему 0:0.

Алли и Руни создали самый опасный момент первой половины встречи.

Опасно бил Лаллана. Мяч мимо пролетел.

Игнашевич побеспокоил Харта. Английский вратарь забрал мяч.

Арсен Венгер присутствует на матче.

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Равная игра на первых минутах. Но первый удар в створ нанесли англичане. Акинфеев надежно перевел мяч на угловой.

Встреча началась.

Если Дзюба забивает, то сборная России не проигрывает. Ждем голов, Артем!

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Составы на матч Англия – Россия

Неожиданно забивает Уэльс! Это вышедший на замену Робсон-Кану катнул мяч мимо севшего на газон Козачика. Сборная Уэльса одерживает победу со счетом 2:1.

Дуда сравнивает счет. Почти первым касанием забивает вышедший на замену словак!

Бэйл ударом со штрафного открывает счет! Вот это да

Начали команды без раскачки. Бен Дэвис в подкате выносит мяч из ворот. Гамшик бил.

Составы Уэльса и Словакии, которые вот-вот начнут свой матч.

Обзор матча между Албанией и Швейцарией, где было много моментов, но все решил один гол.

Два брата сегодня выйдут друг против друга. Таулант и Гранит Джака. Таулант играет за Албанию, а Гранит – за Швейцарию.

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Составы команд на первый матч сегодняшнего дня.