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Россияне вырвали ничью в матче с Англией

Россияне сравнивают счет в матче! Василий Березуцкий забил! Этот гол принес нам важнейшее очко!

Эрик Дайер расстрелял ворота со штрафного удара. Счет открыт.

Акинфеев спас команду после удара Руни. Сумасшедший сэйв!

Бодрее заиграли наши. Возникают моменты у ворот Харта.

Стартует вторая половина встречи у нас.

Завершен первый тайм. Счет по-прежнему 0:0.

Алли и Руни создали самый опасный момент первой половины встречи.

Опасно бил Лаллана. Мяч мимо пролетел.

Игнашевич побеспокоил Харта. Английский вратарь забрал мяч.

Арсен Венгер присутствует на матче.

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Равная игра на первых минутах. Но первый удар в створ нанесли англичане. Акинфеев надежно перевел мяч на угловой.

Встреча началась.

Если Дзюба забивает, то сборная России не проигрывает. Ждем голов, Артем!

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Составы на матч Англия – Россия

Неожиданно забивает Уэльс! Это вышедший на замену Робсон-Кану катнул мяч мимо севшего на газон Козачика. Сборная Уэльса одерживает победу со счетом 2:1.

Дуда сравнивает счет. Почти первым касанием забивает вышедший на замену словак!

Бэйл ударом со штрафного открывает счет! Вот это да

Начали команды без раскачки. Бен Дэвис в подкате выносит мяч из ворот. Гамшик бил.

Составы Уэльса и Словакии, которые вот-вот начнут свой матч.

Обзор матча между Албанией и Швейцарией, где было много моментов, но все решил один гол.

Два брата сегодня выйдут друг против друга. Таулант и Гранит Джака. Таулант играет за Албанию, а Гранит – за Швейцарию.

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Составы команд на первый матч сегодняшнего дня.

Чемпионат Европы Европа Швейцария Албания Цана Лорик Зоммер Янн Джака Таулант Джака Гранит Бериша Этрит
Комментарии (41)
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343443
1465669181
россия в жопе
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STatham
1465671050
Думаю 2-0 либо 3-0 Англия выиграет. И еще будет травма у наших. Уэльс выиграл - значит наши вылетят со Словаками.
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ЛВДУЗ
1465671446
Гимн Россиюшки освистали
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Aliencas
1465678953
Игорь сколько мячей вытащил? 3-4?
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TUMS
1465679130
Акинфеев и Березуцкий молодцы!
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Shinra
1465679919
Раз в год и палка стреляет :)
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Mariner
1465681723
Вот тут можно сказать: сборная России вырвала очко у сборной Англии )))
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Strig
1465702928
отскочили
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dzhanavar
1465705456
Молодцы! Слов нет! Есть осадок какой то. Вчера,после матча,на "МАТЧ ТВ",когда человек минимум миллионов 50 радовались,когда МУЖЧИНЫ не сгибались перед очень сильной команды,добывая хорошего результата,присутствовал один человек...генич! По его бараней ухмыльке,было видно:"человеку" неприятно,что наши спаслись! Вместо того,чтобы радоваться успеху,вместо того,чтобы присоедениться всеобщему веселью,этот козел начал умничать...испортил все настроение т..рь!!! Гнать надо таких ...ичов на "евроспорт",пусть американскую лигу коментирует пас...а!
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mik1954
1465709657
Картина честно говоря неприглядная, и пусть штрафного с которого англы забили и не было, выглядела сборная откровенно плохо. Спасибо Акинфееву, спас... И если бы фаны не наваляли бритам то настроение и вовсе было бы аховое
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