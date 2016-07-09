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    «Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»


    5
    Голосов: 5
    09.07.2016 16:40
    Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают быть в центре внимания после тусовки в клубе. «Бомбардир» показывает классную пародию, раскрывающую футболистов сборной России с другой стороны.

    Каждый из вас уже наверняка успел оценить поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, потративших четверть миллиона евро в клубе в Монте-Карло. Футболистов сослали в дублирующие составы, а затем еще и лишат месячной зарплаты. Кокорин за содеянное извинился, однако шумиха вокруг инцидента еще не утихла. На просторах интернета гуляет пародийное видео на хит группы «Ленинград». Просто полюбуйтесь на настоящую сущность «Кокорина» и «Мамаева».

    Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

    Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 июля 2016, 17:15

      Зачетная тема!!!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июля 2016, 12:12

      Порадовало. Хоть и педикиватые пацаны.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +90

      greck 9 июля 2016, 22:41

      Бля какой-то тухлый бред..заел-и уже с кокориным и прочими...не берите их в сборную если они не хотят играть, если не патриоты....если хреновые футболисты на лавку... и расторгнуть контракты, если они нарушили режим и его условия....но эта травля - это уже х.. знает что...

      1
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 9 июля 2016, 22:39

      печаль...

      0
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 июля 2016, 18:20

      Люблю повеселиться, особенно пожрать.
      Двумя, тремя батонами в зубах поковырять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 9 июля 2016, 18:19

      Зачётно))))

      2
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      Рейтинг: +12

      Адекватныйпсих 9 июля 2016, 17:47

      Брянские парни, красавцы!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 июля 2016, 17:25

      Это финиш

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 июля 2016, 17:11

      Шампанское на голове, а удар мячом ниже пояса... Блеск! :-))))

      5
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 июля 2016, 17:07

      Вот уж нашли
      козлов отпущения!
      Эти не вели бы себя как козлы, других бы назначили. Главное, чтобы от чинуш стрелки отвести.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > 3a zenit 9 июля 2016, 19:57

      Ты о чем?
      У тебя какие мысли? Что у нас в футболе все хорошо, и только Кокоша с Мамаем во всем виноваты?

      -2
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