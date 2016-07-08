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    Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло


    3
    Голосов: 4
    08.07.2016 12:10
    Скандал в Монако вынудил форварда сборной России принести извинения на специальной пресс-конференции.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев погуляли в клубе Монте-Карло на 250 тысяч евро, чем привели в бешенство тысячи болельщиков, в чьей памяти еще свежо бездарное выступление сборной России на Евро-2016.

    В итоге, Кокорин был отправлен в дубль «Зенита», а Мамаев – во второй состав «Краснодара».

    Сегодня Александр Кокорин дал пресс-конференцию, на которой попросил прощения и ответил на вопросы журналистов.

    Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

    Павленко, Доссена и другие игроки, которых могли бы купить Кокорин и Мамаев вместо шампанского

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD 12 июля 2016, 14:03

      всем давно известно что умер футбол в нашей стране уже как 24 года , 24 года позор наблюдаем(с небольшими проблёсками радости 2008...) вернуть совковый футбол вернуть тренеров с совка и некуй дуракам платить миллионы когда дворовой ребёнок будет получше петь на поле чем ... =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 10 июля 2016, 15:49

      Дерьмо человечишко ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 9 июля 2016, 10:23

      на свои гуляли, зачем оправдываться...надоел уже этот журналистский тухляк - про футбол написать нечего, теперь будут ворошить личную жизнь футболистов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 9 июля 2016, 00:33

      Оправдывается как будто и вправду виноват.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 8 июля 2016, 23:47

      Надо запретит играть в чемпионате России по жизнено

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 8 июля 2016, 23:41

      жалкое зрелище... потому, что никому не должно быть дела, как люди проводят отпуск, сколько тратят и т.п. надоела эта тема.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 8 июля 2016, 20:32

      я бы тоже вечеринку закатил, если бы в тотошке выиграл

      0
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      Рейтинг: +51

      гость..... 8 июля 2016, 16:47

      Не надо извиняться, всем и так ясно, что такие бешенные деньги даже такие "футболисты" как вы с Мамаевым, не могли спустить просто на шампанское. Очевидно, что кто-то через весь российский футбол отмывает свои грязные бабульки и шампусик на 17 млн. это из той же темы, что и ваши сумасшедшие зарплаты. Хуже всего то, что Мутткко 100% в теме и не только он из РФС. Именно поэтому он и ищет зарубежного тренера чтобы сразу денюжки за границу перекочевали. В общем ..... .....

      2
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      Рейтинг: +186

      STatham 8 июля 2016, 13:57

      Что же еще сказать, действительно, дайте подумать.... нечего сказать собственно...

      2
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