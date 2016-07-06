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    Кокорин покинул расположение «Зенита»

    Футболисты «Зенита» продолжают подготовку к предстоящему сезону российской Премьер-лиги. Сегодня игроки провели утреннюю тренировку, на которой отсутствовал нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин.

    Сообщается, что 25-летний форвард отправился в Финляндию, где присоединится к «Зениту-2».

    Напомним, что Кокорин был переведен во вторую команду из-за скандальной ситуации в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 12:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 6 июля 2016, 21:46

      да за-что же такие деньги этим бревнам кривоногим плать.это-ж просто пи...ц какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 6 июля 2016, 19:57

      А вот не понял, в чём скандальность ситуации?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2016, 17:25

      А если бы они самогонки выпили, то это ничего? Может быть в России перестали
      пить, а они выпили и нарушили антиалкогольный закон.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:05

      Эту скотину в собачью упряжку и тренировать до декабря, а дальше на съедение финским белым медведям

      5
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      ...
      Рейтинг: +101

      Ver > koli4ka 6 июля 2016, 20:01

      Зачем так жестоко...медведя ж кокорью заразятся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      baltica 6 июля 2016, 16:57

      В "Динамо" нужно было отправить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > baltica 6 июля 2016, 16:59

      Барнаульское.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      SaturnuS 6 июля 2016, 16:47

      Меня в этой истории настораживает откуда в кабаке, 500 бутылок элитного шампанского? Ну штук 5, ну 10

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > SaturnuS 6 июля 2016, 16:53

      Это тебе не кафе в Бутово,а элитное заведение в Монте-Карло!!!чувствуешь разницу?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июля 2016, 16:46

      Пора ребятам с небес опуститься на землю, может после этого начнут ценить большой футбол?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2771

      волчарик 6 июля 2016, 16:31

      полная показуха он что там другим человеком станет? раньше таких в чувство деды в раздевалке приводили

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      Рейтинг: +368

      mik1954 6 июля 2016, 14:58

      Использовать игрока с такой зарплатой в Зените-2 конечно накладно, да и подготовка вне основы на пользу не пойдет, нужно с ним что то предпринимать кардинальное...

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      Рейтинг: +751

      justozavr > mik1954 6 июля 2016, 15:15

      например научить стирать и шить, пусть форму ребятам делает красивой!

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 июля 2016, 14:31

      Да пошел он...

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