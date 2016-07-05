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    Мамаев переведен во второй состав «Краснодара»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что полузащитник «быков» Павел Мамаев переведен во второй состав. Напомним, российский хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным потратили за одну ночь в Монте-Карло 250 тысяч евро на шампанское.

    «В связи с появившейся в СМИ информацией о вечеринке с участием футболиста нашего клуба Павла Мамаева мы считаем своим долгом заявить следующее: такое поведение является возмутительным и недопустимым для игрока ФК «Краснодар».

    В связи с чем в рамках действующего контракта к нему будут применены меры дисциплинарного и финансового характера. В настоящее время футболист Павел Мамаев переведен в молодежный состав ФК «Краснодар». Финансовое взыскание будет осуществлено в рамках действующего контракта», – сказал Хашиг.

    Источник: Sports.ru

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    05.07.2016 17:35
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 июля 2016, 23:06

      пора навести порядок в зарплатах всех футболистов РФПЛ и штрафовать за любые провинности, а деньги направлять на строительство бесплатных детских площадок и футбольных полей. А этих олухов надеюсь в сборной больше не увидим...

      2
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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov 5 июля 2016, 22:25

      Сами выплатили эти деньги по контракту сами и должны распоряжаться, так выходит??? Зенит и Краснодар выплатили деньги оговоренные в контракте, что с этими деньгами делать решать уж никак не клубам, а игрокам. И куда девать и на что тратить решать игрокам, ибо получили деньги согласно закону. Сами клубы виноваты в этом, дают баснословные контракты, а теперь сажают всех в запас. Другой вопрос их недостойная игра за сборную. Об игре надо говорить отдельно.

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 5 июля 2016, 20:49

      штраф 1 000 000 евро на развитие детского футбола,
      для зажравшегося ублюдка не убудет

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      Рейтинг: +15

      Craftsmaster 5 июля 2016, 20:35

      Статья 329. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации
      Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации —
      наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
      Радуйтесь "мразоты" что в этой статье нет пока упоминании о Государственном Гимне РФ

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 июля 2016, 20:11

      В новостях недавно сказали, что Кокошу тоже перевели во вторую команду

      4
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      Рейтинг: +423

      Drapik 5 июля 2016, 19:58

      А что, правильно делают - Мамаев позорит имя клуба. Видимо, в контракте что-то прописано, что позволяет принимать такие меры.

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Drapik 5 июля 2016, 20:02

      ....в нормальном клубе всегда есть нормальное юридическое сопровождение (управление)....там просчитывают все риски и косяки со стороны подписантов контракта....надеюсь, краснодар из таких!!!

      3
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      Рейтинг: +186

      STatham > Саня БУБА 5 июля 2016, 21:07

      сколько денег можно съэкономить если всем сделать по 30 тыщ зарплату...
      представляете?
      Бюджет Исландии наверно на 10 лет.

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 5 июля 2016, 19:38

      И что он нарушил? Другой вопрос за что ему такие деньги платят, а раз заплатили,как тратить в конце концов его личное дело

      0
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > df44 5 июля 2016, 19:49

      ...еще один тупак!!!...ты не понимаешь, что деньги, которые ему платят, это наши налоги!!!..и то, как он тратит свои деньги, каким вызывающим образом он это делает, после каких игр он это делает, после каких заявлений в инстаграмме он это делает, под какую музыку он это делает - нас волнует и очень даже!!!!......это же пир во время чумы!!!!....ты че, не всасываешь, чипушило???

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BRO_football 5 июля 2016, 20:08

      Налоги наши,а пьют европейцы(((

      2
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > BRO_football 5 июля 2016, 20:13

      ....ты походу слабо дружишь с понятиями национальная гордость, самоуважение, уважение к болельщикам, уважение к коллегам....я думаю, что если завтра мамаев поимеет тебя в зад, а потом извинится, то ты просто оденешь штаны и услужливо ему кивнешь...ну, он же извинился, че такого???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BRO_football 5 июля 2016, 21:05

      Я не тех русских имел ввиду)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BRO_football 5 июля 2016, 23:11

      Которые в Монте-карло не поехали)))

      1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 5 июля 2016, 19:14

      оооооооооооооооооооооооооооо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 июля 2016, 18:58

      То, что они опозорили сборную - это другая тема, но тут кому какое дело на что он тратить свои деньги?????? Очередной идиотизм российского менталитета.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > FRZZ 5 июля 2016, 19:22

      Это не менталитет, а обида. Человек, который ни чего не делает, а такие бабки рубит ни за что. А это наши деньги, наши налоги , Ты пашешь, а этот чёрт блатует!

      5
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Пельш 1 5 июля 2016, 19:29

      ....да это тупой малолетка...че ты ему обьясняешь?...он деньги тока у мамы из под юбки берет...от куда ему знать, как они зарабатываются?...тоже кокошей мечтает стать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ > Саня БУБА 5 июля 2016, 19:37

      Идиот, я старше тебя и тебе даже не снилось сколько я зарабатываю.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > FRZZ 5 июля 2016, 19:44

      ....слыш, утырок, если бы ты хоть что то зарабатывал, ты бы знал, сколько стоит копейка, рубль....и не порол бы эту шнягу....или ты просто тупой, поскольку понять не можешь, что это там в ночном клубе были прохерачены таким паскудным методом в том числе и мои налоги, на которые в отличии от тебя, мне не пох!!!!....таких дурней как ты знаешь скока по стране?...так же как ты верят в трезвых футболистов, добрых банкиров и честных депутатов....так что ты по любас - малолетка...если не по возрасту, то по разумению - точно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 июля 2016, 18:55

      ВЫ ЭТИ БАБКИ ЛУЧШЕ-БЫ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ОТДАЛИ . СОВЕСТИ У ВАС РЕБЯТА НЕТ! ОЧЕНЬ НЕКРАСИВО!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > arzamas 5 июля 2016, 19:22

      А ты иди учи великий и могучий!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > arzamas 5 июля 2016, 19:27

      Зависть хорошее чувство.Оно принесло социальную справедливость в Европу.Или вы думаете что 22 млн бедных в России должны радоваться за Мамая и Кокошу?

      0
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 5 июля 2016, 19:34

      ...че то вы ребята какие то скользкие...вы уже как то определитесь, за кокошу вы или против пьянства в футболе, против правительства вы или за народ....а то как геморроидальная свеча...туда-сюда, туда-сюда

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 5 июля 2016, 19:54

      Это потому что комены урывками идут.Но убеждения у нас твёрдые.Как геморроидальная свеча

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 5 июля 2016, 19:55

      ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 5 июля 2016, 19:57

      Он не с миром к нам пришёл,но с мечом (ИИсус Христос)

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > la verdad 5 июля 2016, 19:59

      ....а я смотрю, тебе понравилась геморроидальная свеча, да, дурилка пороллоновая???...заскучал по своему гей клубу, да, голубок???...свербит в анналах...твоей судьбы???

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > arzamas 5 июля 2016, 20:00

      А я думал в церкви "12 стульев" запретили.А насчёт социальной справедливости, сьезди,отче,в Европу

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 5 июля 2016, 20:04

      Я смотрю на " Бомбардире" тема анального секса очень популярна)))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 5 июля 2016, 20:16

      .....какой футбол, такой и бомбардир)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 5 июля 2016, 20:32

      И секс)))

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