Мамаев переведен во второй состав «Краснодара»

пора навести порядок в зарплатах всех футболистов РФПЛ и штрафовать за любые провинности, а деньги направлять на строительство бесплатных детских площадок и футбольных полей. А этих олухов надеюсь в сборной больше не увидим...
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что полузащитник «быков» Павел Мамаев переведен во второй состав. Напомним, российский хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным потратили за одну ночь в Монте-Карло 250 тысяч евро на шампанское.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о вечеринке с участием футболиста нашего клуба Павла Мамаева мы считаем своим долгом заявить следующее: такое поведение является возмутительным и недопустимым для игрока ФК «Краснодар».
В связи с чем в рамках действующего контракта к нему будут применены меры дисциплинарного и финансового характера. В настоящее время футболист Павел Мамаев переведен в молодежный состав ФК «Краснодар». Финансовое взыскание будет осуществлено в рамках действующего контракта», – сказал Хашиг.