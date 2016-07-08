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Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

Александр Кокорин и Павел Мамаев погуляли в клубе Монте-Карло на 250 тысяч евро, чем привели в бешенство тысячи болельщиков, в чьей памяти еще свежо бездарное выступление сборной России на Евро-2016.

В итоге, Кокорин был отправлен в дубль «Зенита», а Мамаев – во второй состав «Краснодара».

Сегодня Александр Кокорин дал пресс-конференцию, на которой попросил прощения и ответил на вопросы журналистов.

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Павленко, Доссена и другие игроки, которых могли бы купить Кокорин и Мамаев вместо шампанского

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (9)
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STatham
1467975472
Что же еще сказать, действительно, дайте подумать.... нечего сказать собственно...
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гость.....
1467985638
Не надо извиняться, всем и так ясно, что такие бешенные деньги даже такие "футболисты" как вы с Мамаевым, не могли спустить просто на шампанское. Очевидно, что кто-то через весь российский футбол отмывает свои грязные бабульки и шампусик на 17 млн. это из той же темы, что и ваши сумасшедшие зарплаты. Хуже всего то, что Мутткко 100% в теме и не только он из РФС. Именно поэтому он и ищет зарубежного тренера чтобы сразу денюжки за границу перекочевали. В общем ..... .....
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slawianka
1467999133
я бы тоже вечеринку закатил, если бы в тотошке выиграл
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Fancyfall
1468010515
жалкое зрелище... потому, что никому не должно быть дела, как люди проводят отпуск, сколько тратят и т.п. надоела эта тема.
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Gadzhi4990
1468010832
Надо запретит играть в чемпионате России по жизнено
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TUMS
1468013619
Оправдывается как будто и вправду виноват.
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murakami777
1468049034
на свои гуляли, зачем оправдываться...надоел уже этот журналистский тухляк - про футбол написать нечего, теперь будут ворошить личную жизнь футболистов
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Taps
1468154947
Дерьмо человечишко ...
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Виктор_RnD
1468321387
всем давно известно что умер футбол в нашей стране уже как 24 года , 24 года позор наблюдаем(с небольшими проблёсками радости 2008...) вернуть совковый футбол вернуть тренеров с совка и некуй дуракам платить миллионы когда дворовой ребёнок будет получше петь на поле чем ... =)))
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