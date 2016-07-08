Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

Александр Кокорин и Павел Мамаев погуляли в клубе Монте-Карло на 250 тысяч евро, чем привели в бешенство тысячи болельщиков, в чьей памяти еще свежо бездарное выступление сборной России на Евро-2016.

В итоге, Кокорин был отправлен в дубль «Зенита», а Мамаев – во второй состав «Краснодара».

Сегодня Александр Кокорин дал пресс-конференцию, на которой попросил прощения и ответил на вопросы журналистов.

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Павленко, Доссена и другие игроки, которых могли бы купить Кокорин и Мамаев вместо шампанского