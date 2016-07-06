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    Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева


    3
    Голосов: 15
    06.07.2016 11:55
    Кокорин и Мамаев снова отличились за пределами футбольного поля, да так, что от негодования взвыла аж вся страна. «Бомбардир» − о новом скандале вокруг сборной России, который так похож на все остальные.
    СПОЙЛЕРЫ
    Новые приключения Кокорина и Мамаева всколыхнули футбольную общественность, но корень проблемы снова ищется не там. «Бомбардир» предлагает взглянуть на ситуацию под иным углом.

    Это был жаркий вторник. Кокорина и Мамаева обматерили примерно везде, где есть интернет и где до сих пор сжимают кулаки из-за провального Евро. В болоте словесного г*вна неожиданно всплыла реплика экс-руководителя команды «Формулы-1» Флавио Бриаторе, который, видимо, присутствовал на той эпичной вечеринке в бриллиантовом сердце Монте-Карло. Ниже − его попытка оправдать футболистов сборной России. Пожалуй, единственная во всей этой истории.

    «Эти два парня – Кокорин и Мамаев – пришли на ужин в клуб со своими женами. После ужина они остались, чтобы покурить кальян. В клубе какими-то русскими была организована частная вечеринка. Они узнали Кокорина и Мамаева и в знак уважения – эти русские были фанатами – начали отправлять им бутылки шампанского, и они попросили нашего диджея включить гимн России. Потом другие российские клиенты тоже захотели выказать уважение и послали двум игрокам еще бутылки шампанского. Так на столе Кокорина и Мамаева оказалось полно бутылок. Самое смешное, ребята даже не употребляли алкоголь», − написал Бриаторе в своем Instagram.

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    Фото опубликовано Flavio Briatore (@briatoreflavio)

    Первая мысль − его кто-то попросил сыграть в адвоката дьявола (-ов). Вторая − и более вероятная − миллионер, итальянец, успешный в далеком от футбола виде спорта менеджер написал правду, и пацаны действительно не виноваты. К сожалению, это не так важно. Потому что вонючую лавину в свой адрес Александр Кокорин и Павел Мамаев все равно заслужили. До этого. За самый мажорный инстаграм на свете, за роту «Гелендвагенов», за голый фотоинсайд из элитной сауны, за частный самолет и «жду г*вна в комментариях». В конце концов, за всю свою карьеру золотых мальчиков, которая развивается намного лучше футбольной.

    Как эту ситуацию видят фанаты. Наглые, глупые, зажравшиеся и − главное − бессовестные футболисты растеряли на полях Франции последние частицы совести и вкрай оборзели. Выкидывать за пару часов в терпкий воздух Монако стоимость нескольких новых детских садов всего через пару недель после того, как нам наваляли валлийцы и словаки − это преступление против родины.

    Как эту ситуацию видят − внимание! − Кокорин, Мамаев, и те, кого они со своей стороны представляют. Футболисты весь год играли, рисковали здоровьем, готовились к Евро, старались, не получилось. Результат неприятный, но дальше надо жить. В том числе − отдыхать. Как именно − их личное дело.

    Защиты в этом абзаце не больше, чем в игре против Уэльса (то есть ноль). Это просто напоминание: всегда есть другая точка зрения. Кокорин и Мамаев абсолютно искренне уверены, что рассуждают правильно − так же, как мы уверены в том, что за дело четвертуем их в комментариях, текстах и личных разговорах. Самое странное, но нужное осознание: они не виноваты в своей философии. Точнее, разумеется, виноваты. Но только в том, что когда-то вошли в эту среду и покорно приняли ее правила, чтобы добиться успеха. Это не Кокорин и Мамаев сделали российский футбол таким ущербным. Это российский футбол сделал такими двух талантливых игроков, одним из которых интересовался лично Арсен Венгер, а другой чуть не вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед».

    Смотрите сами. Детские тренеры матерят юных наивных пацанов и учат их рубить по ногам, вести себя хитро и не отрываться от коллектива. Первые скауты предлагают манипуляции с контрактами и переписывают возраста. Друзья в спортинтернате не интересуются ничем, кроме шмоток, телок и новой фифы. Руководство клуба вываливает перед 18-летней парой глаз тонну валютного бабла за одно только наличие паспорта верных цветов, что бьет в голову сильнее любого шампанского. На самом высоком уровне паразитной соской живут откаты, распилы и договорняки. Организмы клубов устроены таким образом, что им вообще не нужно питаться коммерческими заработками. А самой глобальной реформой остается лимит на легионеров − привет из Средневековья, который в чистом виде не существует ни в одном топовом чемпионате.

    Это набросок вертикали российского футбола. Вариться в такой мутной системе и не испачкаться в ее выделениях − невозможно. Словно вырасти в криминальном районе, попасть в компанию тусовщиков или отсидеть в тюрьме − слишком особая атмосфера, чтобы так или иначе не стать ее частью.

    Почему российский футбол такой − вопрос на сотню толстенных книг. Одна из миллиона причин − здесь никто никого не слышит. Он как огромная многоэтажка, где обители каждой квартиры огорожены от остальных не только квартетом бетонных стен, но и ментальным забором. Чиновники, инвесторы, футболисты, журналисты, болельщики − у всех своя собственная башня, из которой удобно плеваться в других и коситься на них презрительными взглядами.

    Это все началось не вчера. И не после вылета с Евро. Фанаты и игроки видели друг в друге врагов задолго до того, как Саша Кокорин научился ходить. Первые люто ненавидят вторых почти всегда, кроме громких побед раз в пятилетку. Вторые − боятся гнева первых, как богатые римские императоры втайне боялись грубой реакционной революции простого народа.

    «Краснодар» перевел Павла Мамаева в молодежную команду. «Зенит», увидев порцию респектов Сергею Галицкому, сделал с Кокориным так же − дубль и штраф. В принципе, это верная реакция. Только абсолютно бесполезная. Они все равно вернутся в основу клубов. Просто потому что других русских футболистов такого уровня ни «Краснодар», ни «Зенит» в стоячих водах лимитного моря больше не выловят. Показательная ссылка во многом − формальная мера. Ноги которой торчат все из того же страшного забора между клубами, прессой и народом. Не было бы дикого шума − боссы команд спокойно проигнорировали бы любые видео с отпуска. А так − ловко оттолкнули парней в сторону, чтобы их самих не задела разъяренная толпа.

    Лучшее наказание за разрушение всегда − конструктивное созидание. Вместо того чтобы сажать Кокорина и Мамаева в золотую клетку, дайте им возможность кинуть пару горстей земли в яму, которую они разъели потоком шампанского стоимостью в четверть миллиона евро.

    Конкретное предложение для клубов и просто всех заинтересованных влиятельных мужчин в дорогих костюмах: организуйте встречу Александра Кокорина и Павла Мамаева с фанатами. Можно с отдельно выбранной группой. Лучше − со всеми желающими. Главное, чтобы это были реальные люди со своими неудобными вопросами, а не подставные чуваки из ваших кормушек. Можно в пресс-зале. Лучше − за круглым столом, на природе или в кафе.

    Пускай они соберутся все вместе, поговорят по-мужски. Возможно, выпьют пива или выкурят кальян, споют в караоке Лепса. Объяснят друг другу за пустые трибуны, за обидные кричалки, за все профуканные матчи и за каждый полученный миллион.

    Болельщикам и футболистам пора научиться разговаривать между собой. Пока обе стороны рубятся в беспросветной агрессии, у этой гражданской войны будет только одна безусловная жертва − российский футбол. И единственное, что всех тут действительно объединяет − это его смерть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, channelnewsasia.com, rus.delfi.ee, pikabu.ru
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +399

      guron88 13 июля 2016, 11:43

      Два ушлёпка, которым, по стечению обстоятельств "выпала счастливая карта". Да ещё и в ранней молодости. Вот и деформировалось сознание... Они абсолютно оторваны от обыденной действительности. Килограммы хрустящих банкнот, в иностранной валюте - сделали своё дело...

      0
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD 12 июля 2016, 14:23

      сергей ну иди и спасай людей в штатах

      0
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      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 12 июля 2016, 08:02

      не за что их наказывать, пили за свои, пили, потому, что отпуск
      за что?????
      а вот за что им вообще платят такие деньги, не токо кокорину или мамаеву, а вооще ВСЕМ????????
      не однократно писал, люди в шахтах работают и рискуют жизнью каждый день, а получают копейки.
      А эти футболеры не хера не делают, и впрочем как во всей стране, кто не работает, тот ест

      0
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 7 июля 2016, 11:33

      Что за ерунда написана! Вначале автор говорит, что дело не в футболистах а в прогнившей системе, а затем предлагает собраться болельщикам с этими же футболистами и обсудить "за жизнь". Кто будут эти болельщики, кого сенат уполномочил?
      Что они смогут порешать и изменить в системе, которая заточена на расхищении всего, что к полу не прикручено.
      Я вот не являюсь болельщиком в общепринятом смысле, т.к. не хожу на стадион (живу в Сибири и у нас нет своей команды), у меня нет формы и шарфика сборной или клуба, я не ору кричалки, не растягиваю полотнища (помните, да, что нет своей команды), но при этом я всем сердцем переживаю за сборную. За клуб, нет, а вот за сборную, да. Но мне нечего сказать им, т.к. они, действительно, являются порождением системы, изначально талантливые, но развращенные бытием. Спросите себя сами, если Вам будут платить много, очень много, в независимости от результата, то Вы не будете брать. Думаю, что будете. Спросите любого человека, что его тревожит в первую очередь. Он ответит, что материальная обеспеченность, а уже потом все остальное. Прошли те времена, когда все остальное (идеология, любовь к Родине, солидарность с ближним) было на первом месте. Сейчас это втоптано в грязь и в массе не позволяется думать о чем-то, кроме хлеба насущного. Так проще управлять.
      Единственное действенное мероприятие - это полное игнорирование Российского футбола. Пока народ вовлечен в это г**но, то и оправдание ему найдётся у наших чиновников (и даже на английском). А так, не смотреть по ТВ, не покупать подписки платных каналов, не ходить на стадионы, не покупать атрибутику, может быть к чему-нибудь это и приведет. Иначе, успехов не видать. Не нужны им школы, заводы, пароходы, а нужна лишь выгода сиюминутная, т.к. временщики они все, менталитет у них такой.
      P.S. Помню, какой эмоциональный подъем у меня лично и у людей был после четвертьфинала с Голландией. Какое это было счастье. Когда еще будет?

      5
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      ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 > Kostya83 11 июля 2016, 11:36

      Много текста впадлу читать.

      -1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 7 июля 2016, 01:19

      гнать их надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      вова1966 6 июля 2016, 21:12

      Если бы сыграли как в 2008м , то и разговоров бы никаких не было...

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 июля 2016, 15:31

      Шойгу с оборонкой разберется и займется футболом, тогда всех победим!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13

      rus32 6 июля 2016, 14:21

      "Первая мысль − его кто-то попросил сыграть в адвоката дьявола (-ов). Вторая − и более вероятная − миллионер, итальянец, успешный в далеком от футбола виде спорта менеджер написал правду, и пацаны действительно не виноваты."

      Ну вообще это сказал владелец клуба. Я даже догадываюсь зачем владелец клуба мог выгораживать тех кто тратит немаленькие суммы в его заведении.
      И что-то я не очень уверен что после того поста Мамаева во все России найдется 500 человек готовых купить им шампанское даже за 500р, не говоря уже про ресторан

      3
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      ...
      Рейтинг: +13

      rus32 > rus32 6 июля 2016, 14:24

      Причем с этим я согласен
      " Футболисты весь год играли, рисковали здоровьем, готовились к Евро, старались, не получилось. Результат неприятный, но дальше надо жить. В том числе − отдыхать. Как именно − их личное дело."

      Можно вести споры про то что им платят незаслуженно много, но те деньги которые потратили - это их деньги.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > rus32 6 июля 2016, 14:56

      ...гм...а кто то спорит, что это деньги не их???....ты че так переживаешь за бабло то??? обнальщик что ли???...не надо так сильно любить деньги!!!!...надо родину любить, страну, гимн уважать, болельщиков и их ожидания, и главное - людей той страны, в которой тебе посчастливилось грести такие гонорары по чем зря!!!!...дело в уважениии, ты понял???

      5
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      Рейтинг: +2251

      kvm 6 июля 2016, 13:32

      им место в гейропе

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Борис Путь 6 июля 2016, 13:24

      Не знаю, как надо называть их, но для самого инцидента рэпер PHARAOH давно придумал отличное название

      -3
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