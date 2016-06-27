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    Мамаев удалил провокационный пост из Instagram

    Полузащитник сборной России Павел Мамаев удалил сообщение в социальной сети Instagram, которое опубликовал после вылета национальной команды с чемпионата Европы.

    Напомним, что хавбек «Краснодара» разместил фотографию из частного самолета и написал: «Да, проиграли, да, вылетели, но, наверное, это наш максимум! Жду г*вна в комментариях». Пост игрока вызвал неоднозначную реакцию со стороны российских болельщиков.

    Источник: Instagram

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    27.06.2016 16:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +30

      sebp05 27 июня 2016, 21:33

      дождался, получил г...а, открыл фирму удобрений в Краснодарском крае, удалил пост. Profit

      0
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      Рейтинг: +256

      477 27 июня 2016, 21:28

      ОТВРАЩЕНИЕ К ТАКИМ игрокам ВСЁ БОЛЬШЕ!!! ИМ БЫ ЗАТКНУТЬСЯ И МОЛЧАТЬ В ТРУБОЧКУ А НЕ РАСКРЫВАТЬ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ НА ВСЮ СТРАНУ! УРОД ОДНИМ СЛОВОМ!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > 477 28 июня 2016, 02:56

      молчать в трубочку? эм, что?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 июня 2016, 21:09

      Это все амбиции Паша!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 27 июня 2016, 20:35

      Нда.. Мudак, конечно, он редкостный. Если Аршавин сказал конкретным людям, то этот конкретно ко всей стране обратился...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 июня 2016, 18:57

      на всю страну прославился. Поздно уже...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 27 июня 2016, 18:53

      Аршавин, Мамаев - кто следующий?
      В 18 объявится, или до 20-го подождем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      ШАНс > sochi-2013 27 июня 2016, 21:12

      головина пропустил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 27 июня 2016, 17:59

      У нас не команда, а сборище шпаны уличной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2016, 17:51

      Быдло оно и в Африке будет таким же-толку что удалил-истинное лицо уже все увидели.

      3
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 27 июня 2016, 17:29

      Поздно Паша, поздно! Тебя и таких как ты подальше от сборной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Respectjkeee 27 июня 2016, 17:15

      а ведь воспитанник московского Торпедо...

      1
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