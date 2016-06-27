Мамаев удалил провокационный пост из Instagram

Полузащитник сборной России Павел Мамаев удалил сообщение в социальной сети Instagram, которое опубликовал после вылета национальной команды с чемпионата Европы.

Напомним, что хавбек «Краснодара» разместил фотографию из частного самолета и написал: «Да, проиграли, да, вылетели, но, наверное, это наш максимум! Жду г*вна в комментариях». Пост игрока вызвал неоднозначную реакцию со стороны российских болельщиков.