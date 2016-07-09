«Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»

Каждый из вас уже наверняка успел оценить поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, потративших четверть миллиона евро в клубе в Монте-Карло. Футболистов сослали в дублирующие составы, а затем еще и лишат месячной зарплаты. Кокорин за содеянное извинился, однако шумиха вокруг инцидента еще не утихла. На просторах интернета гуляет пародийное видео на хит группы «Ленинград». Просто полюбуйтесь на настоящую сущность «Кокорина» и «Мамаева».

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло