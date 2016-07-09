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  • «Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»

«Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»

Каждый из вас уже наверняка успел оценить поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, потративших четверть миллиона евро в клубе в Монте-Карло. Футболистов сослали в дублирующие составы, а затем еще и лишат месячной зарплаты. Кокорин за содеянное извинился, однако шумиха вокруг инцидента еще не утихла. На просторах интернета гуляет пародийное видео на хит группы «Ленинград». Просто полюбуйтесь на настоящую сущность «Кокорина» и «Мамаева».

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

Чемпионат Европы Европа Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (11)
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sochi-2013
1468073253
Вот уж нашли козлов отпущения! Эти не вели бы себя как козлы, других бы назначили. Главное, чтобы от чинуш стрелки отвести.
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cska-62
1468073506
Шампанское на голове, а удар мячом ниже пояса... Блеск! :-))))
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Ден 781
1468074338
Это финиш
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Адекватныйпсих
1468075676
Брянские парни, красавцы!!!
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Legioner-05
1468077540
Зачётно))))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468077632
Люблю повеселиться, особенно пожрать. Двумя, тремя батонами в зубах поковырять.
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Kostas_2011
1468093161
печаль...
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greck
1468093301
Бля какой-то тухлый бред..заел-и уже с кокориным и прочими...не берите их в сборную если они не хотят играть, если не патриоты....если хреновые футболисты на лавку... и расторгнуть контракты, если они нарушили режим и его условия....но эта травля - это уже х.. знает что...
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Kulimen
1468141928
Порадовало. Хоть и педикиватые пацаны.
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Томь вперёд
1468160144
Зачетная тема!!!
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