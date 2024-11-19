Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)

Узбекистан в 6-м туре третьего этапа азиатского отбора ЧМ-2026 победил в Лаосе Северную Корею. Забил Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА.

КНДР на 85-й минуте не реализовала пенальти.

Узбекистанцы идут в таблице на втором месте, дающем путевку на ЧМ. КНДР занимает последнюю строчку.

Отбор ЧМ-2026. Азия. Третий этап. Группа А. 6-й тур

КНДР – Узбекистан – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Файзуллаев, 44.

Удаления: нет – Эшмуродов, 83.

Незабитые пенальти: Гван, 85 – нет.

Календарь азиатского отбора ЧМ-2026

Турнирные таблицы азиатского отбора ЧМ-2026

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