Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)

    Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)

    Узбекистан в 6-м туре третьего этапа азиатского отбора ЧМ-2026 победил в Лаосе Северную Корею. Забил Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА.

    КНДР на 85-й минуте не реализовала пенальти.

    Узбекистанцы идут в таблице на втором месте, дающем путевку на ЧМ. КНДР занимает последнюю строчку.

    Отбор ЧМ-2026. Азия. Третий этап. Группа А. 6-й тур

    КНДР – Узбекистан – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Файзуллаев, 44.

    Удаления: нет – Эшмуродов, 83.

    Незабитые пенальти: Гван, 85 – нет.

    Календарь азиатского отбора ЧМ-2026

    Турнирные таблицы азиатского отбора ЧМ-2026

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Червиченко ответил, кто сильнее – Николич или Станкович 8
    Мор высказался о возможности ухода Файзуллаева из ЦСКА 5
    В ЦСКА отреагировали на признание Файзуллаева лучшим молодым игроком года в Азии 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Серый212918
    1732026792
    Посмотреть бы финал ЧМ, Северная Корея с Южной.
    Ответить
    Мордаванин
    1732027816
    разжалуют абоску обратно в ефрейторы ногу поднял на союзника
    Ответить
    qwertyйцукен
    1732041109
    По ходу у узбеков есть реальный шанс быть на чемпионате мира.Пока Россия товарняки гоняет.Гы гы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 