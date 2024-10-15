15.10.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
4-2-3-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
23
Аликулов
7
Шукуров
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-3-3-1
17
Эйса
13
Аль-Аттас
2
Идрис
16
19
Эбрахейм
8
Салмин
12
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
20
Аль-Гассани
11
Канедо
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
18
Абдуллаев
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
18
Абдуллаев
16
18
Хант
18
Хант
16
11
Канедо
21
21
11
Канедо
Остались в запасе
Узбекистан
ОАЭ
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
2
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
2
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Узбекистан - ОАЭ
1
1
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
6
Офсайды
2
0
Количество передач
516
363
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против ОАЭ, 4-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – ОАЭ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»