Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Узбекистан – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Узбекистан – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 15:50
Узбекистан
15.10.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
ОАЭ
76' О. Шукуров (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К) ВР
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
8
Али Салмин
ОП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
24
Диер Холматов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
2
Isam Faiz
ЦП
21
Bruno Oliveira
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
4-2-3-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
23
Аликулов
7
Шукуров
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-3-3-1
17
Эйса
13
Аль-Аттас
2
Идрис
16
19
Эбрахейм
8
Салмин
12
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
20
Аль-Гассани
11
Канедо
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
18
Абдуллаев
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
18
Абдуллаев
16
18
Хант
18
Хант
16
11
Канедо
21
21
11
Канедо
Остались в запасе
Узбекистан
ОАЭ
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
2
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
2
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Узбекистан - ОАЭ
1
1
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
6
Офсайды
2
0
Количество передач
516
363
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против ОАЭ, 4-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – ОАЭ

Узбекистан – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия ОАЭ Узбекистан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+