Отбор ЧМ-2022. Австралия победила ОАЭ и разыграет путевку в финальную часть с Перу

Сборная Австралии обыграла ОАЭ в азиатском стыке за право выступать на ЧМ-2022.

Австралийцы разыграют путевку на турнир в Катаре с Перу. Стыковой матч с пятой командой южноамериканской квалификации состоится в середине июля в Дохе.

Отбор ЧМ-2022. Азия. Финал

ОАЭ – Австралия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ирвин, 53: 1:1 – Канедо, 57; 1:2 – Хрустич, 84.