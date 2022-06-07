Отбор ЧМ-2022. Австралия победила ОАЭ и разыграет путевку в финальную часть с Перу

"1:1 – Канедо, 57" - чувствую, катарские шейхи тоже не теряли времени даром и наняли хороших скаутов, чтоб те поездили по Южной Америке и Африке и набрали талантливых ребят для натурализации. Так что хозяева грядущего ЧМ будут вполне боеспособны.
Сборная Австралии обыграла ОАЭ в азиатском стыке за право выступать на ЧМ-2022.
Австралийцы разыграют путевку на турнир в Катаре с Перу. Стыковой матч с пятой командой южноамериканской квалификации состоится в середине июля в Дохе.
Отбор ЧМ-2022. Азия. Финал
ОАЭ – Австралия – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Ирвин, 53: 1:1 – Канедо, 57; 1:2 – Хрустич, 84.