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Отбор ЧМ-2022. Австралия победила ОАЭ и разыграет путевку в финальную часть с Перу

Сборная Австралии обыграла ОАЭ в азиатском стыке за право выступать на ЧМ-2022.

Австралийцы разыграют путевку на турнир в Катаре с Перу. Стыковой матч с пятой командой южноамериканской квалификации состоится в середине июля в Дохе.

Отбор ЧМ-2022. Азия. Финал

ОАЭ – Австралия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ирвин, 53: 1:1 – Канедо, 57; 1:2 – Хрустич, 84.

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Источник: Бомбардир.ру

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07.06.2022 22:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +577

    SinyaaPyll 35 минут назад

    "1:1 – Канедо, 57" - чувствую, катарские шейхи тоже не теряли времени даром и наняли хороших скаутов, чтоб те поездили по Южной Америке и Африке и набрали талантливых ребят для натурализации. Так что хозяева грядущего ЧМ будут вполне боеспособны.

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