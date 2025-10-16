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Новости сборной ОАЭ по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.uaefa.ae/
Тренер:
Космин Оларою
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Результаты
Расписание
Таблица
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Видео
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Стал известен еще один участник ЧМ-2026
2025.10.14 22:31
Фото
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
2025.07.18 14:31
ЦСКА контактировал с пятью европейскими тренерами и выбрал фаворита
2025.06.14 13:39
2
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
2025.06.10 18:50
2
Трансляция
Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
2025.06.10 15:35
Прогноз на точный счет матча Киргизия – ОАЭ: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
2025.06.09 11:01
«Манчестер Сити» поздравил Хусанова и сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026
2025.06.06 10:08
2
Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира
2025.06.05 21:01
20
Прогноз на точный счет матча ОАЭ – Узбекистан: Квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:08
Трансляция
ОАЭ – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
2024.11.14 18:05
Сборная Узбекистана приблизилась к выходу на ЧМ-2026
2024.10.15 20:00
Трансляция
Узбекистан – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
2024.10.15 15:50
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Таджикистан вышел в 1/4 финала на дебютном Кубке Азии
2024.01.28 22:05
7
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
2024.01.25 20:36
Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ
2023.09.13 23:18
Сборная России может в этом году сыграть с ОАЭ
2023.04.25 13:19
Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии
2023.04.21 10:55
7
Талалаев получил три предложения из-за границы
2023.04.01 12:40
7
Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса»
2023.01.21 13:23
1
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила ОАЭ, Хорватия обыграла Саудовскую Аравию
2022.11.16 20:34
Товарищеский матч. Бальбуэна с передачи Медины принес Парагваю победу над ОАЭ
2022.09.23 21:39
Отбор ЧМ-2022. Австралия победила ОАЭ и разыграет путевку в финальную часть с Перу
2022.06.07 22:53
1
Отбор ЧМ-2022. Ассист Азмуна принес Ирану победу над ОАЭ
2021.10.07 22:48
2
Мабхут из ОАЭ обогнал Месси по голам за сборную
2021.06.04 07:33
4
Видео
Болельщики ОАЭ бросали обувь в игроков сборной Катара, которая вышла в финал Кубка Азии
2019.01.29 20:43
5
Кубок Азии. Хозяева ЧМ-2022 катарцы вышли в финал после разгрома ОАЭ
2019.01.29 19:33
1
Анчелотти получил предложение от сборной ОАЭ на 50 миллионов
2017.10.08 19:13
6
1
2
Главные новости
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