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    Болельщики ОАЭ бросали обувь в игроков сборной Катара, которая вышла в финал Кубка Азии

    Полуфинальный матч Кубка Азии КатарОАЭ закончился со счетом 4:0.

    После второго гола номинальных гостей болельщики Эмиратов бросали в игроков Феликса Санчеса обувь. Работники службы безопасности стадиона в Абу-Даби призвали фанатов к спокойствию.

    Катарцы оформили выход в решающий матч турнира, который состоится 1 февраля. Ранее в финал вышла команда Японии.

    Ранее в плей-офф сборная Катара обыграла Ирак (1:0) и Южную Корею (1:0).

    Источник: Твиттер совладельца «Дундалка» Джордана Гарднера

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    29.01.2019 20:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:02

      Хорошо еще без последствий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 29 января 2019, 21:57

      Все больше и больше люди ненавидят друг друга на нашей планете!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 29 января 2019, 21:52

      Хави между тем, угадал финалистов, а никто не верил

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ololoshka 30 января 2019, 13:37

      вот-вот, и я о том же.

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 29 января 2019, 21:09

      Сколько волка не корми, он всё равно в лес будет смотреть. Вроде богатая страна, а люди как были дикарями, так и остались.

      3
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