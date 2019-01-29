Болельщики ОАЭ бросали обувь в игроков сборной Катара, которая вышла в финал Кубка Азии

Полуфинальный матч Кубка Азии Катар – ОАЭ закончился со счетом 4:0.

После второго гола номинальных гостей болельщики Эмиратов бросали в игроков Феликса Санчеса обувь. Работники службы безопасности стадиона в Абу-Даби призвали фанатов к спокойствию.

Катарцы оформили выход в решающий матч турнира, который состоится 1 февраля. Ранее в финал вышла команда Японии.

Ранее в плей-офф сборная Катара обыграла Ирак (1:0) и Южную Корею (1:0).