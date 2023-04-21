Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии

В Федерации футбола ОАЭ допустили проведение товарищеского матча против сборной России.
«Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.
Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», – сообщили в федерации футбола ОАЭ.
- Сборная ОАЭ – бронзовый призер последнего Кубка Азии.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: Sport24