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    • Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии

    Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии

    В Федерации футбола ОАЭ допустили проведение товарищеского матча против сборной России.

    «Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.

    Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», – сообщили в федерации футбола ОАЭ.

    • Сборная ОАЭ – бронзовый призер последнего Кубка Азии.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14456

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Серьезно ОАЭ топ сборная Азия, а кто тогда Япония, Катар, Австралия, Южная Корея и С. Аравия, и мне интересно что за долбае_6 придумывает заголовки

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