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    Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет работать в «Ювентусе».

    Ради перспективы возглавить туринскую команду он отклонил предложения от пяти сборных.

    В услугах француза были заинтересованы федерации Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ.

    • Зидан, будучи футболистом, выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
    • Он покинул «Реал» летом 2021-го.
    • Тренер хотел возглавить сборную Франции, но Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.

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    Источник: твиттер Madrid Xtra

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12888

      Алексей З 2 часа назад

      Вы ему Францию предложите , а не арабов.

      0
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      Рейтинг: +89

      SunnyDay 3 часа назад

      Зизу именно в Юве сделал себе имя

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