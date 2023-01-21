Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет работать в «Ювентусе».

Ради перспективы возглавить туринскую команду он отклонил предложения от пяти сборных.

В услугах француза были заинтересованы федерации Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ.

Зидан, будучи футболистом, выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

Он покинул «Реал» летом 2021-го.

Тренер хотел возглавить сборную Франции, но Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.

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