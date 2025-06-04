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Прогноз на точный счет матча ОАЭ – Узбекистан: Квалификация ЧМ, 5 июня 2025

04 июня 2025 13:37
ОАЭ - Узбекистан
05 июн. 2025, четверг 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 9 тур
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7.50
Точный счет 2:1 в пользу ОАЭ
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5 июня на стадионе Al Nahyan Stadium состоится важнейший матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными ОАЭ и Узбекистана. Этот поединок может стать ключевым в борьбе за второе место в группе, которое гарантирует выход в следующий этап квалификации.

ОАЭ

Сборная ОАЭ демонстрирует уверенную игру в домашних встречах и занимает третье место в турнирной таблице после восьми туров с тринадцатью очками. Команда показывает высокую результативность, забивая в среднем два гола за игру в последних пяти матчах. Особенно ярко это проявилось в победных встречах против Катара (5:0) и Кыргызстана (3:0). Главным исполнителем атак является Фабио Лима, который уже отметился восемью забитыми мячами в двенадцати матчах.

Узбекистан

Сборная Узбекистана уверенно движется к заветной цели, занимая второе место в группе с семнадцатью очками после восьми туров. Впечатляющая серия из двенадцати непроигранных матчей подчеркивает стабильность команды. Особенно примечательна ничья с Ираном (2:2), где узбекская команда показала характер и организованность. В пяти последних матчах Узбекистан забивает регулярно, хотя его атакующий потенциал немного скромнее, чем у соперника – в среднем 1.2 гола за игру. Защита также имеет свои слабости, пропуская в среднем один гол за игру.

Факты о командах

ОАЭ

  • Не проигрывает шесть из восьми последних домашних матчей.
  • Забивает в среднем 2.0 гола за игру в последних пяти встречах.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних пяти играх.
  • Фабио Лима забил восемь голов в двенадцати матчах.
  • В двух последних домашних матчах забили как минимум три гола.

Узбекистан

  • Не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних пяти встречах.
  • Пропускает в среднем один гол за игру в последних пяти играх.
  • Забивает в пяти из семи последних матчей.
  • В трех последних выездных матчах забивали хотя бы один гол.

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
ОАЭ
0 : 0
05.06.2025
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Узбекистан
1 : 0
15.10.2024
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные,
ОАЭ
2 : 2
12.10.2012
Узбекистан

Прогноз на матч ОАЭ – Узбекистан

Предстоящий матч станет проверкой для обеих команд, особенно для ОАЭ, которая стремится сократить отставание от Узбекистана. Хозяева поля имеют явное преимущество благодаря своей результативности и опыту выступлений на домашнем стадионе. Однако Узбекистан не случайно занимает второе место – команда показывает стабильность и способна создавать проблемы даже сильным соперникам.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу ОАЭ.

Рекомендованные ставки

  • Точный счет 2:1 в пользу ОАЭ – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал ОАЭ больше 1.5 – коэффициент 1.40
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.85

7.50
Точный счет 2:1 в пользу ОАЭ
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Узбекистан ОАЭ
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