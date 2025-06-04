5 июня на стадионе Al Nahyan Stadium состоится важнейший матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными ОАЭ и Узбекистана. Этот поединок может стать ключевым в борьбе за второе место в группе, которое гарантирует выход в следующий этап квалификации.

ОАЭ

Сборная ОАЭ демонстрирует уверенную игру в домашних встречах и занимает третье место в турнирной таблице после восьми туров с тринадцатью очками. Команда показывает высокую результативность, забивая в среднем два гола за игру в последних пяти матчах. Особенно ярко это проявилось в победных встречах против Катара (5:0) и Кыргызстана (3:0). Главным исполнителем атак является Фабио Лима, который уже отметился восемью забитыми мячами в двенадцати матчах.

Узбекистан

Сборная Узбекистана уверенно движется к заветной цели, занимая второе место в группе с семнадцатью очками после восьми туров. Впечатляющая серия из двенадцати непроигранных матчей подчеркивает стабильность команды. Особенно примечательна ничья с Ираном (2:2), где узбекская команда показала характер и организованность. В пяти последних матчах Узбекистан забивает регулярно, хотя его атакующий потенциал немного скромнее, чем у соперника – в среднем 1.2 гола за игру. Защита также имеет свои слабости, пропуская в среднем один гол за игру.

Факты о командах

ОАЭ

Не проигрывает шесть из восьми последних домашних матчей.

Забивает в среднем 2.0 гола за игру в последних пяти встречах.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних пяти играх.

Фабио Лима забил восемь голов в двенадцати матчах.

В двух последних домашних матчах забили как минимум три гола.

Узбекистан

Не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей.

Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних пяти встречах.

Пропускает в среднем один гол за игру в последних пяти играх.

Забивает в пяти из семи последних матчей.

В трех последних выездных матчах забивали хотя бы один гол.

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур ОАЭ 0 : 0 Узбекистан Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур Узбекистан 1 : 0 ОАЭ Товарищеские матчи. Сборные, ОАЭ 2 : 2 Узбекистан

Прогноз на матч ОАЭ – Узбекистан

Предстоящий матч станет проверкой для обеих команд, особенно для ОАЭ, которая стремится сократить отставание от Узбекистана. Хозяева поля имеют явное преимущество благодаря своей результативности и опыту выступлений на домашнем стадионе. Однако Узбекистан не случайно занимает второе место – команда показывает стабильность и способна создавать проблемы даже сильным соперникам.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу ОАЭ.

Рекомендованные ставки