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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - ОАЭ
Узбекистан - ОАЭ: обзор матча 15 октября 2024
Узбекистан
15.10.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
ОАЭ
76'
О. Шукуров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - ОАЭ
Желтая карточка
Ш. Насруллаев
90'
+4
Замена
Х. Эркинов
️️️️
А. Файзуллаев
90'
83'
Замена
М. Хант
️️️️
M. Meloni
83'
Замена
️️️️
А. Идрис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Шукуров
76'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
А. Абдуллаев
70'
70'
Замена
B. Oliveira
️️️️
К. Канедо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
24
Диер Холматов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
11
Bruno Oliveira
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
4-2-3-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
23
Аликулов
7
Шукуров
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-3-3-1
17
Эйса
13
Аль-Аттас
2
Идрис
16
19
Эбрахейм
14
Салмин
12
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
20
Аль-Гассани
11
Канедо
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
18
Абдуллаев
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
18
Абдуллаев
16
18
Хант
18
Хант
16
11
Канедо
11
11
11
Канедо
Остались в запасе
Узбекистан
ОАЭ
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Узбекистан - ОАЭ
1
1
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
6
Офсайды
2
0
Количество передач
516
363
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Бунедкор
Посещаемость:
32773 из 34000 зрителей (96%)
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