Кубок арабских наций. 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Кубок Персидского Залива. 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025 Кубок Азии. 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные. 2023 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Кубок Азии. Плей-офф 2019 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Кубок Азии. 2015 Кубок Азии. Групповой этап 2015 Кубок Персидского Залива. Плей-офф 2014 Кубок Персидского Залива. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Товарищеские матчи. 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010