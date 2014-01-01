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Результаты сборной ОАЭ по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.uaefa.ae/
Тренер:
Космин Оларою
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Расписание
Таблица
Кубок арабских наций. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Кубок Персидского Залива. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025
Кубок Азии. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок Азии. Плей-офф 2019
Кубок Азии. Групповой этап 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Кубок Азии. 2015
Кубок Азии. Групповой этап 2015
Кубок Персидского Залива. Плей-офф 2014
Кубок Персидского Залива. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Азии. групповой раунд 2011
Товарищеские матчи. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
15.12 | 17:30
Марокко
3 : 0
ОАЭ
12.12 | 20:30
Алжир
1 : 1
ОАЭ
09.12 | 17:30
ОАЭ
3 : 1
Кувейт
06.12 | 21:30
ОАЭ
1 : 1
Египет
03.12 | 20:00
Иордания
2 : 1
ОАЭ
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