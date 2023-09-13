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    • Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ

    Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ

    Помощник главного тренера сборной Коста-Рики Клаудио Виваса Эрик Родригес ушел из жизни в день товарищеского матча команды с ОАЭ (1:4).

    Это произошло после госпитализации Родригеса в Амстердаме, где и состоялся матч. Вивас получил печальную новость прямо во время игры, но продолжил находиться на скамейке.

    «Я старался оставаться профессионалом, матч нужно было доиграть. Эрик был прекрасным другом и коллегой. Очень печально. Он ушел менее чем за трое суток», – сказал исполняющий обязанности главного тренера Вивас.

    • Коста-Рика – участник ЧМ-2018 в России.

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    Источник: ESPN

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    13.09.2023 23:18
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