Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ

Помощник главного тренера сборной Коста-Рики Клаудио Виваса Эрик Родригес ушел из жизни в день товарищеского матча команды с ОАЭ (1:4).

Это произошло после госпитализации Родригеса в Амстердаме, где и состоялся матч. Вивас получил печальную новость прямо во время игры, но продолжил находиться на скамейке.

«Я старался оставаться профессионалом, матч нужно было доиграть. Эрик был прекрасным другом и коллегой. Очень печально. Он ушел менее чем за трое суток», – сказал исполняющий обязанности главного тренера Вивас.