Шевченко: «Пенальти в наши ворота спорный, но будем работать дальше»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение относительно матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Турции (2:2). По мнению наставника, пенальти в ворота украинцев был спорным.

«В первом тайме практически ничего не дали сделать сопернику, за исключением эпизода с пропущенным голом. Концовка второго тайма нам не удалась, ребята подустали. Пытались сделать замены, но турки выглядели сконцентрированные в последние десять минут. Конечно, пенальти в наши ворота спорный, но будем работать дальше. Мы играли против хорошего соперника, но отдали все силы. Просто нужно быть всегда сконцентрированными на 100 процентов. Если бы не пропустили до перерыва, туркам было бы тяжелее, хотя стадион их очень хорошо поддерживал. Правда, забили нам после спорного пенальти. Доволен игрой команды, а результатом после 2:0 не совсем.

Для меня главное, чтобы ребята играли в футбол. Не хочу видеть «бей-беги», а настраиваю футболистов на комбинационный футбол. Не всегда это получалось, но мы на правильном пути. Эта группа будет преподносить сюрпризы. Взять очко в Турции – это хороший результат, если не знать о том, что мы выигрывали 2:0. Результат результатом, а команда показала хороший футбол – это главное для меня», – заявил Шевченко телеканалу Футбол 1.