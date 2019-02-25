Шевченко: «Я уже принял решение по Ракицкому»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он уже принял решение по будущему в национальной команде защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по десять раз, я оглашу его в марте», – сказал Шевченко в интервью программе Профутбол.