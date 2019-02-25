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    Шевченко: «Я уже принял решение по Ракицкому»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он уже принял решение по будущему в национальной команде защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

    «Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по десять раз, я оглашу его в марте», – сказал Шевченко в интервью программе Профутбол.

    • 29-летний Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» 28 января. Сумма трансфера – 10 миллионов евро.
    • Украинская общественность осудила переход футболиста в российский клуб из-за напряженных отношений между странами.

    Источник: Профутбол

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    25.02.2019 08:13
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 25 февраля 2019, 22:42

      Это называется футбол вне политики. Твари проамерикосские! Если завтра отношения поменяются, вы Ракицкому будете задницу выдиэывать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 февраля 2019, 21:31

      Принял решение, но огласит его в марте? Странновато. Нужно было сказать, что после окончания выборов в президенты Украины.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 25 февраля 2019, 16:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      РахитСкий тот еще СЕПАР, по роже видно))
      Уехал на зароботки в страну-агрессору......ЛОЛ, ни чести, ни достоинства, на родины....тьфу

      -4
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > Igreks 25 февраля 2019, 18:02

      Страны-агрессоры в бошках упоротых укропитеков,как же достали уже,ни чести ни достоинства у людей что фекальные (тут нет опечатки) шествия провадят

      4
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      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Igreks 25 февраля 2019, 18:12

      Если бы Россия была страна агрессор то тебе бы уже давно башку оторвали бы, и ты бы уже не вякал здесь!

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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Igreks 25 февраля 2019, 18:31

      А какого "овоща" ты на сайт агрессора зашел? Что тебе здесь нужно, если вы не верите российским СМИ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Serjoga 26 февраля 2019, 23:03

      тебя троллить, чтоб тебе сракатан твой сгорел))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > kazak161 26 февраля 2019, 23:06

      вот сделают ограждение вокруг вЕЛИКОЙ РОИССИИ И ЗАЛЬЮТ БЕТОНОМ, ВОТ ТОГДА БУДЕТ БЛАГОДАТЬ ВСЕМ НА ПЛАНЕТЕ.
      а ТЕБЯ, УЖЕ НЕ ВІЛЕЧИТЬ.....ЛОЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Каратель 26 февраля 2019, 23:08

      КАсРАТЕЛЬ, иди ка лучше ПОКАРАЙ свой маленький мозг))))
      лолище жалкое

      1
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      ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель > Igreks 28 февраля 2019, 21:55

      Мало того что ты глуп,так ты ещё и тур,хотя чего можно ждать от сифилитиков

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 февраля 2019, 16:28

      Ситуация такова, что своего мнения в окраине быть не должно. Либо ты в той системе, либо ты изгой. У Шевченко не простая ситуация, вряд ли его можно отнести к обезумевшим маргиналам, как бывший спортсмен он понимает, что игрок выбирает для продолжения своей карьеры более выгодные и удобные условия. Но к сожалению в его стране не всё так просто, а крест на своей карьере он ставить не собирается и его понять можно. Скорее всего по судьбе игрока, уже давно всё решено. Лишь история и время расставят всё по своим местам.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:03

      Принял ,так и сказал бы. Чего тянуть кота за хвост.

      9
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > zigbert 25 февраля 2019, 15:21

      Выборы в марте ))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > zagrizlik 25 февраля 2019, 15:40

      А что разве с новым президентом что то изменится?

      6
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > zigbert 26 февраля 2019, 00:42

      Не знаю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 25 февраля 2019, 14:02

      Не самый бедный человек,
      Им восхищались миллионы, и это господа не шутка....
      Он "держит паузу" до марта, а пока -
      Решать тебе: мужик он или проститутка!!!.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 февраля 2019, 13:44

      Украинская общественность осудила переход футболиста в российский клуб из-за напряженных отношений между странам - Ракицкого да и весь украинский состав Шахтера ура-патриоты втаптывали в грязь на протяжении нескольких лет. Ярику это все надоело и он уехал. После этого какой-то Шевченко, который ничего не сделал и словом не обмолвился в защиту Ракицкого, для себя принимает решение! Да плевал бы я на этого "тренеришку"

      2
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 25 февраля 2019, 13:21

      "Отличный ход", т.е. - после выборов. Склизняк - раб брюха своего, раб похотений своих. И ты влачишься, как свинья, на блевотины свои.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 12:59

      Настоящий хохол :"Решение принял...",но огласит попозжа! Почему? Ждёт результатов выборов,хотя и дураку ясно,в чью пользу принято решение "..там за океяном,трезвым ,или пьяным..."

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 12:41

      Все,кабзда карьере в сборной.И дураку понятно,что он принял.
      Ну зато Ракицкий денег на старость заработает себе)))

      5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 12:51

      Думаю это не первый и не последний уход украинского игрока в Россию! Процесс пошел...!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Fin035 25 февраля 2019, 12:53

      Я вот тоже уже про это подумал.Было бы конечно не плохо,там отличные игроки имеются.Особенно в Динамо К,Шахтёре и Металлисте

      5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 12:57

      Думаю это просто вопрос времени!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Fin035 25 февраля 2019, 13:08

      Быстрее бы.а то уже с Кипра в РФПЛ покупают)))

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:23

      ))

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