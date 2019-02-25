Шевченко: «Я уже принял решение по Ракицкому»

Это называется футбол вне политики. Твари проамерикосские! Если завтра отношения поменяются, вы Ракицкому будете задницу выдиэывать.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он уже принял решение по будущему в национальной команде защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
«Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по десять раз, я оглашу его в марте», – сказал Шевченко в интервью программе Профутбол.
- 29-летний Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» 28 января. Сумма трансфера – 10 миллионов евро.
- Украинская общественность осудила переход футболиста в российский клуб из-за напряженных отношений между странами.