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    Хохлов: «Когда пишут о матче с Украиной 20 лет назад, вспоминать больно»

    Бывший полузащитник сборной России, экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что у него остались горькие впечатления от матча со сборной Украины (1:1) в отборочном турнире к Евро-2000.

    «Ничья со сборной Украины — один из самых разочаровывающих результатов. Каждый день не всплывает в памяти, но, когда пишут, что произошло 20 лет назад, вспоминать больно. В раздевалке тогда было полное опустошение. Если что-то об этом напомнит, с ребятами из той сборной можем вспомнить ту ничью.

    Что касается совета нынешней сборной, чтобы подобное не повторялось, нужно в каждой игре полностью отдаваться на поле. От таких ситуаций никто не застрахован, но хотелось бы, чтобы с нашей национальной командой подобное больше никогда не происходило», — цитирует Хохлова «Рейтинг букмекеров».

    В матче, который состоялся 9 октября 1999 года, россияне вели до 88-й минуты, но пропустили от нападающего Андрея Шевченко после грубой ошибки голкипера Александра Филимонова. В результате российская команда заняла третье место в группе и не вышла на Евро.

    • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил 6 мячей.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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