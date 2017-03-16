Ярмоленко, Коноплянка и Зозуля попали в расширенную заявку сборной Украины на матч против Хорватии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенную заявку команды на матч отборочной стадии ЧМ-2018 против команды Хорватии.
Список из 35-ти футболистов выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Артур Рудько, Алексей Шевченко, Денис Бойко.
Защитники: Артем Федецкий, Николай Морозюк, Никита Бурда, Алексей Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутько, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Володимир Шепелев, Руслан Ротань, Иван Петряк, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Евгений Шахов, Руслан Малиновский.
Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Артем Кравец, Роман Зозуля, Евгений Селезнев.
Встреча в Загребе состоится 24-го марта.