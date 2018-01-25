Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте

Сайт Goal.com составил рейтинг худших трансферов «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.
Первое место занял нападающий Андрей Шевченко, который перешел в лондонскую команду из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Он отметился девятью забитыми мячами в 48 матчах АПЛ.
11 место в рейтинге занял защитник «Зенита» Юрий Жирков, который перешел в «Челси» из ЦСКА в 2009 году.
Полный рейтинг выглядит так:
1 – Андрей Шевченко
2 – Матея Кежман
3 – Фернандо Торрес
4 – Папи Джилободжи
5 – Халид Буларуз
6 – Шон Райт-Филлипс
7 – Рахман Баба
8 – Асьер дель Орно
9 – Хуан Куадрадо
10 – Миши Батшуайи
11 – Юрий Жирков
12 – Жозе Босингва
13 – Рауль Мейрелеш
14 – Йосси Бенаюн
15 – Деку
Источник: Goal.com