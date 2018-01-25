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    Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте

    Сайт Goal.com составил рейтинг худших трансферов «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.

    Первое место занял нападающий Андрей Шевченко, который перешел в лондонскую команду из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Он отметился девятью забитыми мячами в 48 матчах АПЛ.

    11 место в рейтинге занял защитник «Зенита» Юрий Жирков, который перешел в «Челси» из ЦСКА в 2009 году.

    Полный рейтинг выглядит так:

    1 – Андрей Шевченко

    2 – Матея Кежман

    3 – Фернандо Торрес

    4 – Папи Джилободжи

    5 – Халид Буларуз

    6 – Шон Райт-Филлипс

    7 – Рахман Баба

    8 – Асьер дель Орно

    9 – Хуан Куадрадо

    10 – Миши Батшуайи

    11 – Юрий Жирков

    12 – Жозе Босингва

    13 – Рауль Мейрелеш

    14 – Йосси Бенаюн

    15 – Деку

    Источник: Goal.com

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    25.01.2018 20:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 12:35

      какой-то несправедливый рейтинг Босингва, Мейрелеш и Деку явно пришлись ко двору и приносили пользу да и про некоторых других можно поспорить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 25 января 2018, 23:21

      Так себе топчик. Трансферы Босингвы и Мейрелеша в "Челси" весьма даже оправдались. (Не беда, что первый так и не стал основным защитником "аристократов"). Батшуайи своим голом, между прочим, принёс чемпионство. Бенаюн тоже забил немало важных голов и был далеко не худший в команде в те времена. Райт-Филлипс был на уровне. Деку и Шевченко попали туда уже на закате карьеры. А для Торреса "его командой" останется только "Ливерпуль".

      3
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Тоторо 25 февраля 2018, 23:32

      Торрес всё же поспособствовал победе Челси в ЛЧ.
      И странно, что в список не попал нарик Муту. Подвел клуб капитально и много лет выплачивал неустойку.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 января 2018, 22:02

      ну хорошее дело на 18 лямов фунтов гинер замутил тогда ))))) юрок жирков явно не был готов играть на новом уровне.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 января 2018, 21:17

      да уж... шева тогда на поводу у своей бабы пошел, переехал в челси и угробил карьеру.. в милане богом был, а в лондоне тень какая то...

      3
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > mihail200606 25 февраля 2018, 23:24

      "Баппы" как-то вульгарно и некрасиво.
      Шева сам хозяин своей футбольной судьбы и карьеры. В Милане был суперзвездой и любимчиком. Думаю, он сделал то же самое, что и Кака - решил попробовать себя в другом чемпе.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2018, 20:39

      Вроде все именитые, а перешли в Челси и сдулись. Может проклятье какое?

      1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 25 января 2018, 20:28

      Торрес за гол в ворота барсы в 1/2 финала ЛЧ 10-ку млн. фунтов отработал)

      3
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      Рейтинг: +226

      Parker8 25 января 2018, 20:22

      Лол, дайте я угадаю, эту новость добавили в главные чтобы устроить очередной политический срач в комментариях? Хуже провокаторов чем сокер.ру и придумать сложно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      СтивиДжи > Parker8 25 января 2018, 21:13

      ты не на сокере)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 25 января 2018, 20:22

      Торрес, шевченко не оправдались

      2
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Динияр Билялетдинов 25 января 2018, 21:00

      Торрес после перелома колена так и вышел на былой уровень еще в ливерпуле, а Шева на тот момент уже начинал переживать закат карьеры

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 20:17

      По мне, так игроков пять, своей игрой общую картину не испортили!
      А Шевченко, как мне кажется, на тот период уже прошёл свой пик.
      Клубы, вообще, часто ошибаются в выборе, потому и идёт постоянное движение по замене игроков.
      Все тренеры и боссы ищут идеальную модель команды для планетарных побед!!!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс > insider_retro 25 января 2018, 21:04

      Ну слишком ГЛАМУРНО сказано. ФУ! !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 20:16

      шевченко и правда в англии вообще ничем не отметился

      1
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