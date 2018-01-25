Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте

Сайт Goal.com составил рейтинг худших трансферов «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.

Первое место занял нападающий Андрей Шевченко, который перешел в лондонскую команду из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Он отметился девятью забитыми мячами в 48 матчах АПЛ.

11 место в рейтинге занял защитник «Зенита» Юрий Жирков, который перешел в «Челси» из ЦСКА в 2009 году.

Полный рейтинг выглядит так:

1 – Андрей Шевченко

2 – Матея Кежман

3 – Фернандо Торрес

4 – Папи Джилободжи

5 – Халид Буларуз

6 – Шон Райт-Филлипс

7 – Рахман Баба

8 – Асьер дель Орно

9 – Хуан Куадрадо

10 – Миши Батшуайи

11 – Юрий Жирков

12 – Жозе Босингва

13 – Рауль Мейрелеш

14 – Йосси Бенаюн

15 – Деку