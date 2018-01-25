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  • Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте

Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте

25 января 2018, 20:06
16

Сайт Goal.com составил рейтинг худших трансферов «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.

Первое место занял нападающий Андрей Шевченко, который перешел в лондонскую команду из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Он отметился девятью забитыми мячами в 48 матчах АПЛ.

11 место в рейтинге занял защитник «Зенита» Юрий Жирков, который перешел в «Челси» из ЦСКА в 2009 году.

Полный рейтинг выглядит так:

1 – Андрей Шевченко

2 – Матея Кежман

3 – Фернандо Торрес

4 – Папи Джилободжи

5 – Халид Буларуз

6 – Шон Райт-Филлипс

7 – Рахман Баба

8 – Асьер дель Орно

9 – Хуан Куадрадо

10 – Миши Батшуайи

11 – Юрий Жирков

12 – Жозе Босингва

13 – Рауль Мейрелеш

14 – Йосси Бенаюн

15 – Деку

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Жирков Юрий Шевченко Андрей Абрамович Роман
Комментарии (16)
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Xiko
1516900048
Жозе Босингва хороший же трансфер!
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серега кашин
1516900618
шевченко и правда в англии вообще ничем не отметился
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insider_retro
1516900625
По мне, так игроков пять, своей игрой общую картину не испортили! А Шевченко, как мне кажется, на тот период уже прошёл свой пик. Клубы, вообще, часто ошибаются в выборе, потому и идёт постоянное движение по замене игроков. Все тренеры и боссы ищут идеальную модель команды для планетарных побед!!!
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Динияр Билялетдинов
1516900935
Торрес, шевченко не оправдались
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Parker8
1516900973
Лол, дайте я угадаю, эту новость добавили в главные чтобы устроить очередной политический срач в комментариях? Хуже провокаторов чем сокер.ру и придумать сложно.
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Defensore
1516901314
Торрес за гол в ворота барсы в 1/2 финала ЛЧ 10-ку млн. фунтов отработал)
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bset
1516901962
Вроде все именитые, а перешли в Челси и сдулись. Может проклятье какое?
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mihail200606
1516904273
да уж... шева тогда на поводу у своей бабы пошел, переехал в челси и угробил карьеру.. в милане богом был, а в лондоне тень какая то...
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Тоторо
1516911708
Так себе топчик. Трансферы Босингвы и Мейрелеша в "Челси" весьма даже оправдались. (Не беда, что первый так и не стал основным защитником "аристократов"). Батшуайи своим голом, между прочим, принёс чемпионство. Бенаюн тоже забил немало важных голов и был далеко не худший в команде в те времена. Райт-Филлипс был на уровне. Деку и Шевченко попали туда уже на закате карьеры. А для Торреса "его командой" останется только "Ливерпуль".
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OfaZavr
1516959348
какой-то несправедливый рейтинг Босингва, Мейрелеш и Деку явно пришлись ко двору и приносили пользу да и про некоторых других можно поспорить.
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