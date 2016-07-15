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  • Шевченко: «Намерен создать в сборной настоящий коллектив и вернуть доверие болельщиков»

Шевченко: «Намерен создать в сборной настоящий коллектив и вернуть доверие болельщиков»

15 июля 2016, 18:26
6

Новый главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какими критериями должна обладать его команда.

«Конечно, это эмоциональный момент для меня. Стать главным тренером национальной сборной Украины – большая честь. Готов приступить к этой работе и, прежде всего, хочу сказать, что всю ответственность за результат беру на себя. Самая главная моя задача – создать настоящий коллектив, который будет решать поставленные перед сборной Украины задачи. И второе – вернуть доверие болельщиков через качественную игру команды.

Я буду привлекать молодых футболистов, которые будут соответствовать уровню национальной сборной. Моими главными критериями при таком отборе будут строгая дисциплина, четкая организация действий на футбольном поле, максимальная отдача, запредельная мотивация. Именно такие требования будут ставиться перед всеми футболистами, приезжающими в сборную Украины. Если все перечисленное будет присуще нашей сборной, всем ее игрокам, то будет положительный результат», – отметил Шевченко.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Шевченко Андрей
Комментарии (6)
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hjvfybcn
1468601863
...удачи
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Mr_Murder
1468606929
футболист -хороший ,но умом не блещет )
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kara-mba
1468610951
Ну он натренирует!!!
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perm 242
1468612171
Я буду привлекать молодых футболистов...... а кто в аТО останется ?
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VikNMar
1468616648
Ничего у этого парня не получится !
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Ailend
1468774385
успехов. Надеюсь все получится. Как минимум выход сборной на ЧМ.
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