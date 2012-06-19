Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007