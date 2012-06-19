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Андрей Шевченко
Статистика
Андрей Шевченко - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1976 (49), Дворковщина
#7 | Нападающий
183 см | 72 кг
Украина
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Украина
3
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Англия
1 : 0
19.06.2012
Украина
70' - 90'
87'
Чемпионат Европы, 2 тур
Украина
0 : 2
15.06.2012
Франция
1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Украина
2 : 1
11.06.2012
Швеция
1' - 81'
55, 62'
50'
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