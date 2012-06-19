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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Украина
Англия - Украина: обзор матча 19 июня 2012
Англия
19.06.2012, вторник, 22:45
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Украина
48'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Украина
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
У. Руни
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
С. Назаренко
️️️️
Д. Гармаш
Замена
Б. Бутко
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
А. Шевченко
️️️️
М. Девич
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
А. Тимощук
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
22
Марко Девич
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сергей Назаренко
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Александр Алиев
АП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Харт
3
Коул
5
Лескотт
6
Терри
18
Янг
2
Джонсон
17
Паркер
4
Милнер
4
Джеррард
10
Руни
14
Уэлбек
4-1-3-2
12
Пятов
9
Гусев
20
Ракицкий
3
Хачериди
2
Селин
4
Тимощук
7
Ярмоленко
19
Гармаш
10
Коноплянка
15
Милевский
22
Девич
10
Руни
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
10
Руни
4
Милнер
14
Уолкотт
14
Уолкотт
4
Милнер
14
Уэлбек
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Уэлбек
15
Милевский
2
Бутко
2
Бутко
15
Милевский
19
Гармаш
18
Назаренко
18
Назаренко
19
Гармаш
22
Девич
7
Шевченко
7
Шевченко
22
Девич
Остались в запасе
Англия
Украина
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Александр Алиев
АП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Александр Алиев
АП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Англия - Украина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая)
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