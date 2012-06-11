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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Швеция
Украина - Швеция: обзор матча 11 июня 2012
Украина
11.06.2012, понедельник, 22:45
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
55'
А. Шевченко
62'
А. Шевченко
52'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Швеция
Замена
М. Девич
️️️️
Е. Коноплянка
+2
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Воронин
Желтая карточка
Р. Эльм
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Шевченко
Замена
Й. Элмандер
️️️️
М. Розенберг
Замена
К. Вильхельмссон
️️️️
С. Ларссон
Замена
А. Свенссон
️️️️
О. Тойвонен
ГОЛ! 2:1!
А. Шевченко
Пас отдал
Е. Коноплянка
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Ярмоленко
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
Травма
А. Шевченко
11'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
10
Андрей Воронин
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
20
Ола Тойвонен
ЛВ
9
Ким Чельстрем
ЦП
6
Расмус Эльм
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПВ
22
Маркус Розенберг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
23
Пер Ханссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
4-2-3-1
12
Пятов
2
Селин
3
Хачериди
17
Михалик
9
Гусев
4
Тимощук
18
Назаренко
10
Коноплянка
10
Воронин
7
Ярмоленко
7
Шевченко
4-2-2-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
3
Мельберг
18
Ольссон
9
Чельстрем
6
Эльм
7
Ларссон
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
22
Розенберг
10
Воронин
14
Ротань
14
Ротань
10
Воронин
10
Коноплянка
22
Девич
22
Девич
10
Коноплянка
7
Шевченко
15
Милевский
15
Милевский
7
Шевченко
7
Ларссон
21
Вильхельмссон
21
Вильхельмссон
7
Ларссон
20
Тойвонен
8
Свенссон
8
Свенссон
20
Тойвонен
22
Розенберг
11
Элмандер
11
Элмандер
22
Розенберг
Остались в запасе
Украина
Швеция
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
12
Йохан Виланд
ВР
23
Пер Ханссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
23
Пер Ханссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Украина - Швеция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек
Бюлент Йылдырым
Резервный судья:
Марцин Борски (Польша)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 22:05 (прямая)
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