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Андрей Шевченко
Новости
Андрей Шевченко - новости
Завершил карьеру
29 сентября 1976 (49), Дворковщина
#7 | Нападающий
183 см | 72 кг
Украина
Статистика
Новости
Публикации
Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана»
2024.06.07 11:48
Блохин отказался возглавить сборную из Европы
2024.01.09 11:36
6
Шевченко: «Украина выстояла последние 15 минут только благодаря поддержке трибун»
2019.10.15 00:33
5
Видео
Хохлов: «Когда пишут о матче с Украиной 20 лет назад, вспоминать больно»
2019.10.09 18:02
2
Шевченко: «Милан? У меня есть контракт со сборной Украины»
2019.10.08 20:15
2
Шевченко: «Я уже принял решение по Ракицкому»
2019.02.25 08:13
66
Фото
Шевченко присутствует на матче «Милан» – «Наполи»
2019.01.26 23:30
Шевченко — худший трансфер «Челси» в эпоху Абрамовича по версии Goal. Жирков — на 11 месте
2018.01.25 20:06
16
Шевченко: «Я очень впечатлен игрой Мораты за «Челси»
2017.09.26 14:45
5
Ярмоленко, Коноплянка и Зозуля попали в расширенную заявку сборной Украины на матч против Хорватии
2017.03.16 19:56
Известный боец ММА: «Аршавин? Человек, получающий деньги из бюджета, не должен так себя вести»
2017.03.01 15:40
6
Зинченко: «Шевченко является самым талантливым игроком в истории украинского футбола»
2017.01.25 12:03
6
Шевченко: «Пенальти в наши ворота спорный, но будем работать дальше»
2016.10.07 01:03
1
Шевченко: «Сила киевского «Динамо» в Ярмоленко»
2016.09.13 13:08
5
Шевченко и Дрогба пытались уговорить Анчелотти возглавить «Челси»
2016.09.13 08:54
3
Шевченко: «Раньше на игроков «Милана» ложилась огромная ответственность»
2016.08.24 06:20
Шевченко: «Бакка? Ему в «Милане» следует лучше понимать командную игру»
2016.08.23 10:53
1
Шевченко: «Игрок, получающий украинское гражданство, должен отыграть в стране больше пяти лет»
2016.08.16 08:10
4
Шевченко не намерен вызывать Тимощука в сборную Украины
2016.08.13 00:50
2
Шевченко: «Динамо» в серии пенальти было ближе к победе»
2016.07.17 01:30
Журналисты остались недовольны первой пресс-конференцией Шевченко
2016.07.16 09:44
4
Шевченко: «Намерен создать в сборной настоящий коллектив и вернуть доверие болельщиков»
2016.07.15 18:26
6
Шевченко – новый главный тренер сборной Украины
2016.07.15 16:34
14
Шевченко в сборной Украины будут помогать Рианчо, Малдера и Тассотти
2016.07.13 09:57
8
Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»
2016.07.12 01:25
24
Шевченко – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины
2016.06.19 14:53
2
Шевченко: «Думаем над тем, как реабилитировать игроков после матча с Германией»
2016.06.14 12:16
1
Шевченко: «Нам немного не повезло, но шансы на выход из группы есть»
2016.06.13 00:34
1
Шевченко: «Ребята получили максимум информации о Германии»
2016.06.11 10:36
2
Шевченко: «В первом же матче возможна нервозность»
2016.06.10 08:27
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