Шевченко: «Нам немного не повезло, но шансы на выход из группы есть»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после матча против Германии (0:2).

«В идеальном варианте мы должны были играть так, как в первом тайме. Не зря с таким подбором игроков немцы выиграли чемпионат мира. Важно было сыграть компактно, мы это сделали в первом тайме. Разница была в стандартах. Ну и нам еще немного не повезло.

У нас есть шансы выйти из группы. Но после сегодняшнего матча нам нужны две победы. Важно, чтобы ребята восстановились, потому что отдали много сил», – заявил Шевченко в эфире «Матч ТВ».

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