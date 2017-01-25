Зинченко: «Шевченко является самым талантливым игроком в истории украинского футбола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отметил высокую роль в своей карьере главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, известного по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». Нынешний сезон хавбек проводит в аренде у ПСВ. Зинченко стал игроком манкунианцев в начале июля прошлого года, перейдя в стан клуба АПЛ из «Уфы».

«Моей мечтой было когда-нибудь стать похожим на Шевченко. Он, без сомнения, самый талантливый украинский футболист в истории. Легенда. Я очень внимательно прислушиваюсь к его советам. Шевченко играет огромную роль в моей карьере», – приводит слова Зинченко ELF Football.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.