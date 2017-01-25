Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Шевченко является самым талантливым игроком в истории украинского футбола»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отметил высокую роль в своей карьере главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, известного по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». Нынешний сезон хавбек проводит в аренде у ПСВ. Зинченко стал игроком манкунианцев в начале июля прошлого года, перейдя в стан клуба АПЛ из «Уфы».

    «Моей мечтой было когда-нибудь стать похожим на Шевченко. Он, без сомнения, самый талантливый украинский футболист в истории. Легенда. Я очень внимательно прислушиваюсь к его советам. Шевченко играет огромную роль в моей карьере», – приводит слова Зинченко ELF Football.

    Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 25 января 2017, 17:23

      Да, Шева Легенда, лучше его врятли кто-то будет, или хотя-бы его уровня, на Украине......

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 января 2017, 16:09

      Все верно. Он и Блохин лучшие в Украине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 января 2017, 15:27

      Лизнул тренеру сборной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 25 января 2017, 12:21

      да Шевченко самый известный за всю историю недоразумения под названием "украина"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Каратель 25 января 2017, 15:33

      ))) Согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      druga7 > Alex3920486 28 января 2017, 23:01

      Не согласен. Жил бы в России не стал бы тем кем стал. Нет такой школы как Динамо или Шахтер в России. Как не крути нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11