Шевченко: «В первом же матче возможна нервозность»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о шансах своей команды в первом матче на Евро-2016. Помимо Германии сборная Украины сыграет на групповом этапе с Польшей и Северной Ирландией.

– В первую очередь приятно оказаться здесь. Сборная проделала большой долгий путь и заслуженно вышла на чемпионат Европы.

– Какие у вас первые впечатления от работы тренером?

– Впечатления – положительные. Самое главное – я получаю от этого удовольствие, мне нравится общаться с игроками, делиться опытом, смотреть на футбольный мир немного другими глазами. Это мои первые шаги в качестве помощника главного тренера. Попасть на такой серьезный турнир, как чемпионат Европы... Для меня это будет хороший опыт.

– Какие особенности выделите у сборной Украины?

– Сборная Украины – это хорошо укомплектованная компактная команда. На протяжении всего времени у нас был определенный стиль. Соперники знали, что с нами никогда не просто, мы очень мало пропускаем, игроки всегда действуют с огромной самоотдачей.

Сейчас же у нас появились очень высококлассные футболисты. Взять тех же Ярмоленко, Коноплянку – эти игроки могут усилить любой хороший европейский клуб. Поэтому считаю, что у сборной Украины на этом турнире есть хороший шанс выйти из группы.

– В первом матче встречаться с Германией. Что сборная Украины может противопоставить такому сопернику?

– Все матчи в группе будут сложными. В первом же может быть и какая-то нервозность, все понимают, с каким соперником будем играть. А противопоставить – коллективную игру, это наша задача. В индивидуальном плане по подбору игроков мы где-то слабее, у нас нет возможности задействовать таких исполнителей, какие есть у Германии. Поэтому будем играть за счет компактности, за счет правильных передвижений, каких-то тактических задумок и прежде всего скорости, которой всегда обладала сборная Украины. В каких-то эпизодах будем пользоваться сильными индивидуальными качествами наших футболистов и постараемся дать Германии хороший бой.