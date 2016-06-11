Шевченко: «Ребята получили максимум информации о Германии»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Германии в первом туре Евро-2016.



«Мы в хорошем состоянии, все здоровы. Теоретически сделали все, чтобы ребята получили максимум информации. На это были направлены тренировки и сборы. Три недели, может, нагружают на сборах, но их концентрация направлена на дебют, и психологически они должны быть готовы.



Каждый игрок нашей сборной может взять роль лидера, хотя в отборе Коноплянка и Ярмоленко выделялись. Но эту роль может взять каждый и повести за собой. Думаю, у тренера уже есть состав, который он выставит, он думает об этом. Секреты раскрывать не будем. Надо спокойно готовиться.



Германия — чемпион мира. У них хороший, сбалансированный состав. Травмировался у них левый защитник. Посмотрим, кого они поставят. Но мы никого не боимся, будем противопоставлять командную игру. Рассчитываем на положительный результат и настраиваемся на выход из группы», — сказал специалист в интервью телеканалу «Футбол 1».